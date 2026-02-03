Fori Imperiali, pino crollato era in “Classe B”: il Comune valuta il piano di abbattimenti

Via dei Fori Imperiali resta off-limits anche ai pedoni, mentre i tecnici cercano di capire come un albero certificato come “sicuro” appena pochi mesi fa possa essere crollato all’improvviso, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

L’amministrazione difende il lavoro dei propri esperti, ma ammette che i fattori esterni – dal maltempo al cambiamento climatico – stanno rendendo insufficienti i tradizionali controlli sul verde monumentale.

Secondo le prime analisi, il cedimento del pino sarebbe stato determinato da una combinazione di fattori: il terreno saturo dalle piogge incessanti dall’inizio dell’anno, radici principali compromesse da vecchi lavori stradali e da solette in cemento armato, e l’età avanzata dell’albero – circa 120 anni – che lo colloca al termine del suo ciclo vitale, fragilizzato ulteriormente dal clima.

A poche ore dall’incidente, l’assessora Sabrina Alfonsi ha convocato un vertice urgente per valutare le misure da adottare.

All’incontro hanno partecipato Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza immediata, le Soprintendenze Capitolina e Statale per tutelare l’impatto sul paesaggio storico, e agronomi e architetti del progetto “Nuova Passeggiata Archeologica”.

La discussione più delicata riguarda i restanti 40 pini della storica via: ogni esemplare sarà sottoposto a prove di trazione per testarne la resistenza fisica, ma la strategia sembra indirizzarsi verso un rinnovo radicale.

L’ipotesi sul tavolo è sostituire gli alberi secolari con nuovi esemplari più giovani e robusti, superando la logica della conservazione a ogni costo a favore della sicurezza dei cittadini e della tutela delle aree a maggiore frequentazione.

