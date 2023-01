Formazione, a gennaio open day dei centri comunali

Gennaio 2023 mese di open day per i Centri di Formazione professionale di Roma Capitale, finalizzati ad illustrare i corsi triennali e le opportunità lavorative connesse alla frequenza dei corsi di qualifica professionale.

Sarà possibile visitare i laboratori, incontrare i direttori, i formatori e gli orientatori impegnati sia nelle attività didattiche, sia nelle aziende presso le quali si svolgeranno i tirocini.

L’attività che si svolge presso i Centri, dislocati su tutto il territorio cittadino, offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità di assolvere l’obbligo scolastico attraverso corsi gratuiti. Accanto a lezioni teoriche, in aula, e pratiche, in laboratorio, sono previsti tirocini formativi aziendali, con il rilascio di Attestati di Qualifica Professionale. Nei Centri di Formazione Professionale si svolgono anche attività per l’inserimento lavorativo di persone disabili.

I corsi attivati riguardano i settori turistico-alberghiero, meccanico e manutenzione, l’impiantistica e la formazione per acconciatori ed estetisti.

Primo appuntamento mercoledì 11 gennaio al CFP Nicoletta Campanella in zona Portuense/Corviale.

Calendario:

CFP Ernesto Nathan | 16 gennaio dalle ore 11.00 alle 16.00 (su appuntamento)

Offre corsi per Operatore del Benessere indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento Estetico; Operatore del Benessere indirizzo Erogazione dei trattamenti di Acconciatura.

Via Vincenzo Ugo Taby, 30 (Torrino/Tordivalle) tel. 06 45553204/5 e-mail: segreteria.cfpnathan@comune.roma.it.

CFP Pier Paolo Pasolini | 12 e 19 gennaio dalle 14.30 alle 17.00 (anche individuali su appuntamento)

Offre corsi per Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto; Operatore Elettrico.

Via D. Baffigo, 143 (Lido di Ostia) tel. 06 5614942 e-mail: segreteria.cfppasolini@comune.roma.it.

CFP Aldo e Lella Fabrizi | 14 gennaio dalle 10.00 alle 12.30

Offre corsi per Operatore della Ristorazione.

Via S.Tofano, 90 (Vigne Nuove/Montesacro) tel.0645510031 e-mail: segreteria.cfpfabrizi@comune.roma.it.

CFP Nicoletta Campanella | 11 gennaio dalle 14.30 alle 18.00

Offre corsi per Operatore dei sistemi e dei servizi logistici; Operatore del Benessere indirizzo Erogazione dei trattamenti di Acconciatura.

Via Marino Mazzacurati, 76 (Portuense/Corviale) tel. 06 65671845 e-mail: segreteria.cfpcampanella@comune.roma.it.