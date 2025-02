Forte Bravetta, via libera alla riqualificazione: ora decide il Ministero

Roma si prepara a riscrivere il destino di Forte Bravetta, un luogo intriso di storia e memoria, pronto a trasformarsi in un Centro Civico immerso nel verde.

La giunta capitolina, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, ha dato il via libera al piano di valorizzazione, con l’ambizioso obiettivo di restituire alla città un’area di grande valore storico, sociale e ambientale.

Ma questa volta, prima di partire, serve il placet del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Dopo il caso del rifacimento dei Fori Imperiali, bloccato e rivisto dal neo-ministro subito dopo il suo insediamento, il Campidoglio vuole evitare un’altra battuta d’arresto e gioca d’anticipo.

La delibera approvata dalla Giunta prevede l’attivazione di un tavolo tecnico con il Ministero della Cultura, che avrà il compito di valutare e approvare il programma di riqualificazione. In altre parole, il progetto c’è, ma spetterà al Ministero indicare la direzione definitiva.

Un nuovo volto per Forte Bravetta: cultura, natura e spazi per la comunità

L’idea alla base dell’intervento è chiara: trasformare il Forte in un polo culturale e sociale, aperto ai cittadini e immerso in un grande parco pubblico. Il complesso, oggi in parte inaccessibile e segnato dal tempo, verrà recuperato con un mix di funzioni, dalla memoria storica alla creatività contemporanea.

Il cuore del progetto sarà la riqualificazione del Forte vincolato, destinato a diventare un centro culturale e della memoria, con spazi espositivi e museali dedicati alla storia del sito, con particolare attenzione al suo ruolo durante il periodo bellico.

Laboratori artistici, sale per eventi e spazi ricreativi: accanto alla funzione museale, il Forte ospiterà nuove attività sociali e culturali, con sale prova per musicisti, laboratori didattici e luoghi di aggregazione per giovani e famiglie.

Un parco aperto a tutti: l’area verde circostante, oggi degradata e in parte abbandonata, sarà recuperata e resa fruibile con percorsi naturalistici, aree attrezzate per lo sport e spazi dedicati alle famiglie. L’intervento seguirà le direttive della Riserva Naturale Regionale della Valle dei Casali, garantendo la tutela del patrimonio arboreo.

Un legame con la città: il progetto prevede il ripristino della storica strada militare che collega il Forte a Villa Pamphili, oggi invasa dalla vegetazione. Questo percorso sarà riqualificato per favorire mobilità sostenibile e sicurezza stradale, migliorando i collegamenti con il resto della città.

Tre scenari per il futuro: arte, coworking o conservazione?

Per gli edifici esterni al complesso, come le ex camerate, gli uffici e la mensa, sono state individuate tre possibili destinazioni d’uso:

Un polo per la formazione artistica, con istituti dedicati alla musica, al teatro e alle arti performative.

Un centro polifunzionale, con spazi di coworking, servizi per le famiglie e attività ricreative.

Un recupero conservativo, che manterrebbe la struttura originale con interventi minimi, ma garantendo comunque la fruizione pubblica.

Un progetto ambizioso che punta a ridare vita a un pezzo di storia

Forte Bravetta non sarà più solo un luogo della memoria, ma un centro vitale per la città, un punto di riferimento per la cultura e la socialità. L’intervento garantirà accessibilità totale, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di servizi pensati per tutte le fasce d’età.

Con questo progetto, Roma potrebbe presto riconquistare uno spazio dimenticato, trasformandolo in un modello di riqualificazione urbana che coniuga memoria, cultura e natura. Ora la palla passa al Ministero della Cultura: il destino di Forte Bravetta è a un passo dalla svolta definitiva.

