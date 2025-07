Fosso dell’Osa: Giunta approva delibera piano esecutivo

Passo in avanti decisivo per la riqualificazione del nucleo ex abusivo “Fosso dell’Osa – Via Polense km 18”, nel Municipio VI. La Giunta capitolina ha approvato la delibera sul Piano esecutivo per il recupero urbanistico dell’area, un provvedimento atteso da anni che sarà ora sottoposto al voto dell’Assemblea Capitolina.

L’intervento, promosso dall’assessorato all’Urbanistica guidato da Maurizio Veloccia, aggiorna e integra il piano particolareggiato per renderlo coerente con la tutela della Rete ecologica e rappresenta il passaggio chiave per sbloccare l’approvazione ufficiale del toponimo “Fosso dell’Osa”.

“Andiamo finalmente a sanare una difformità e accorciamo il percorso verso l’approvazione del toponimo – spiega Veloccia –. Questo ci permetterà di realizzare importanti opere di urbanizzazione, rendendo il quartiere più vivibile e autonomo”.

Le opere previste

Il piano prevede sia interventi di urbanizzazione primaria – come:

nuova viabilità con marciapiedi,

rete di illuminazione pubblica,

completamento della fognatura per acque reflue –

sia opere di urbanizzazione secondaria, tra cui:

un nuovo plesso scolastico (nido, scuola materna, scuola dell’obbligo),

aree verdi attrezzate,

un mercato rionale con centro polivalente.

Un intervento che punta a riqualificare il quartiere, migliorando i servizi e l’integrazione con il resto del territorio.

