Fosso dell’Osa, via libera al Piano di recupero urbanistico
Celli: "Atto importante che restituisce dignità a tante famiglie"
L’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano esecutivo di recupero urbanistico del nucleo ex abusivo Fosso dell’Osa – Via Polense km 18, nel Municipio VI, dopo il via libera della Giunta avvenuto lo scorso luglio.
Un passaggio fondamentale che mette le basi per una nuova stagione di riqualificazione e servizi in uno dei territori più periferici della Capitale.
Celli: “Restituiamo dignità e servizi a tante famiglie”
«Con questo atto importante restituiamo dignità a tante famiglie – ha dichiarato Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina – e colmiamo anni di ritardi in un’area cresciuta senza opere di urbanizzazione primaria e secondaria».
Il piano permetterà finalmente di realizzare infrastrutture essenziali per il quartiere:
nuova viabilità e marciapiedi,
illuminazione pubblica,
rete fognaria e completamento dei sottoservizi,
scuole, aree verdi e un mercato rionale,
un centro polivalente per la comunità.
«Questo risultato – ha aggiunto Celli – si inserisce nel più ampio lavoro dell’Amministrazione sui toponimi, un impegno che proseguirà anche in altre zone della città per garantire riconoscimento e servizi a tanti quartieri. Ringrazio l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e i consiglieri capitolini per il voto favorevole e il lavoro condiviso».
Veloccia: “Un passo avanti verso una periferia più vivibile e autonoma”
«Con questa approvazione – ha spiegato Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica – saneremo finalmente una difformità urbanistica, accorciando il percorso per l’approvazione del toponimo Fosso dell’Osa. Questo permetterà di realizzare opere fondamentali per rendere il quartiere più vivibile e autonomo rispetto al territorio circostante».
L’assessore ha ricordato come il percorso di recupero sia iniziato già un anno e mezzo fa con la realizzazione della rete idrica, che ha consentito agli oltre 1.100 residenti, dopo più di dieci anni di attesa, di avere finalmente l’allaccio all’acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque piovane.
«Abbiamo mantenuto l’impegno con caparbietà e tenacia – ha aggiunto Veloccia – superando molti ostacoli amministrativi. Roma può continuare a crescere solo se colma il divario tra il centro e le sue periferie.»
