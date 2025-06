Frana ai Parioli, al via l’intervento strutturale su via Archimede

Sono passati più di quattro anni da quel venerdì di febbraio in cui una frana si portò via un costone intero della collina dei Parioli.

Era il 5 febbraio 2021 quando, all’improvviso, una parte di via Archimede cedette, lasciando dietro di sé terra smossa, paura e un senso di fragilità nel cuore di uno dei quartieri più eleganti di Roma.

Da allora, la strada è rimasta ferita. Una corsia sola, limite di velocità a 30 km/h e una cicatrice urbana sotto gli occhi di tutti. Ma oggi qualcosa finalmente si muove. Anzi, si costruisce.

Il Comune ha ufficialmente avviato i lavori per la messa in sicurezza dell’area, partendo da ciò che più a lungo è rimasto ignorato: la cavità nascosta che ha causato il cedimento.

Dopo settimane di operazioni di pulizia e disboscamento, il dipartimento Lavori Pubblici ha sgomberato il terreno da arbusti e sterpaglie, liberando lo spazio per l’intervento più atteso: il consolidamento.

L’obiettivo è chiaro e concreto. A luglio inizierà il riempimento della cavità con oltre 200 metri cubi di materiale betonabile, una miscela fluida capace di stabilizzare il suolo come una colata che sigilla una ferita.

A completare l’opera ci sarà una rete di trattenuta a protezione del versante. Il tutto per un investimento di 350mila euro, interamente finanziato con fondi comunali.

«Con la conclusione delle opere di disboscamento – ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – interveniamo su una criticità che limitava la sicurezza e la viabilità. Ora possiamo andare avanti con il consolidamento definitivo».

