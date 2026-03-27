Francesca Lollobrigida in Campidoglio

La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare Italiana, è stata ricevuta in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri, dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

La pattinatrice di velocità su ghiaccio ha ricevuto un omaggio floreale e la targa della città di Roma “per la sua straordinaria carriera sportiva, impreziosita dalle due meravigliose medaglie d’oro conquistate nei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026“.

“Una straordinaria atleta che, con determinazione e sacrificio, sta scrivendo pagine importanti dello sport italiano, ma anche una donna capace di rappresentare un esempio di equilibrio tra carriera e vita familiare. – Così il commento della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli – Ci ha profondamente emozionato quando l’abbiamo vista condividere la gioia delle sue vittorie con il figlio, ricordandoci quanto lo sport possa essere anche racconto di amore, forza e umanità”.

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