Franco Ciccarelli ci ha lasciato

Il comune amico Remo Panacchia mi ha informato, con dolore, che questa notte è venuto a mancare Franco Ciccarelli, ottantaquatrenne e storico commerciante di elettrodomestici di Centocelle, quartiere per il cui progresso si è molto impegnato negli scorsi decenni.

Era stato presidente dell’associazione Commercianti Castani&Gerani con la quale il nostro giornale per alcuni anni ha promosso, in piazza dei Gerani, il celebre Carnevale di Centocelle.

I funerali si terranno alla Sacra Famiglia di Nazareth, piazzale delle Gardenie 45, alle ore 10 di martedì 16 settembre 2025.

Sentite condoglianze alla famiglia dal nostro giornale.

QUI UNA NOSTRA INTERVISTA del 2012

In questa recente foto è al centro di un gruppo di amici esercenti e non, presso la Galleria Il Mondo dell’Arte a Centocelle.

