Frascati. Mostra internazionale d’Arte “Donna”

La Mostra internazionale d’Arte “Donna”, organizzata dal Centro Arte Castel Gandolfo e dal Club Bluoltremare International Art è prossima alla sua terza edizione che si svolgerà dal 13 al 24 luglio 2024 nelle Scuderie Aldobrandini di Frascati.

BrunaIdeatore e instancabile artista, nonché presidente dell’evento è Giulio Pettinato, pittore, scultore e scenografo di lunga esperienza.

In questa edizione, come nelle precedenti, al centro dei vari dipartimenti c’è la “Donna”.

La Donna geniale, desiderata, amata, insostituibile nei sogni e nella realtà, è tuttora lontana dall’essere compresa nella sua totalità poiché l’uomo, nella sua forma mentis non è in grado di siffatte valutazioni, troppo impegnative e troppo soggette a condividere una gestione sociale esistenziale. A questo si riferiva Michel de Montaigne quando scriveva che “Le donne non hanno torto quando rifiutano le regole che guidano il mondo, in quanto sono stati gli uomini a crearle senza di esse. È naturale che non corra buon sangue tra loro e noi”.

L’evento artistico dedicato alla Donna, almeno sotto l’aspetto culturale, dà il giusto tributo alle loro qualità che viene espresso con linguaggi allocati in dipartimenti, così previsti dagli organizzatori: pittura, poesia, scultura, musica, body art, fotografia.

Dalle visioni di pennelli affermati, alle atmosfere musicali di composizioni divine, ai versi del nobile linguaggio per eccellenza, alle interpretazioni delle movenze di un corpo che racconta e, non ultimo, alle espressioni di uno scatto fuggente che ti ruba l’anima tutto è proiettato a farci vedere, scoprire, apprezzare la Donna.

A questo appuntamento hanno risposto numerosi artisti provenienti da diversi paesi: Vytautas Poska; Neringa Petrošiūtė; Marija Rasteniene; Ilona Januliene; Aistė Jurgilaitė; Natalija Donskaja; Nelė Jurgelionenė; Anna Oleinik; Zita Taraseviciene; Gabriele Kuizinaite; Žiedūnė Aleknaitė; Danguole Serstinskaja; Palmiro Taglioni; Irene La Penna; Sabrina Aureli; Maura Mattioli; Stefano Alisi; Anna Rita Tullio; Letizia Cavallo; Daniele Scalella; Paolo Viterbini; Nino Palmieri; Roberta Baldassano; Lorenza Guerrieri; Giulio Pettinato; Rubi Patricia Ferrer; Jana Kaminski.

