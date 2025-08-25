Fratelli d’Italia: “Rabbia e sgomento per la violenza al Parco di Tor Tre Teste”

«Di fronte alla tragica notizia di quanto avvenuto domenica mattina a Tor Tre Teste, esprimiamo profonda vicinanza alla vittima e alla sua famiglia. Confidiamo che le forze dell’ordine possano individuare al più presto il responsabile di questo crimine efferato e consegnarlo alla giustizia».

Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia Maria Cristina Masi (consigliera capitolina), Daniele Rinaldi (vicepresidente della Federazione Romana e consigliere del Municipio V) e Lorena Vinzi (responsabile del Dipartimento Pari opportunità Federazione Romana).

«Da tempo denunciamo il grave stato di degrado del Parco di Tor Tre Teste e delle aree circostanti, dove si moltiplicano episodi di illegalità: discariche abusive, occupazioni di spazi comunali – come l’ex campo sportivo – e insediamenti abusivi in via delle Susine. Le nostre segnalazioni, tuttavia, sono rimaste inascoltate da parte dell’amministrazione comunale e municipale.

Questo episodio conferma ancora una volta la totale mancanza di attenzione per la sicurezza dei cittadini e dimostra come il Municipio V sia tornato tristemente alla ribalta delle cronache per queste problematiche. Non potevamo aspettarci nulla di diverso da chi, con le proprie scelte politiche e amministrative, continua a tollerare accampamenti di fortuna e a strizzare l’occhio agli occupanti abusivi, presentandoli come presunti benefattori sociali.

Se saranno confermate le dichiarazioni della vittima, che ha descritto l’aggressore come uno sbandato probabilmente senza fissa dimora, ci troveremo di fronte all’ennesimo atto brutale frutto di degrado e abbandono, condizioni che la sinistra non ha mai voluto affrontare con decisione.

Fratelli d’Italia manterrà alta l’attenzione e continuerà a sollecitare il Sindaco e il Presidente del Municipio affinché adottino immediatamente tutte le misure necessarie a restituire sicurezza e vivibilità al Parco di Tor Tre Teste e alle zone limitrofe.

Parallelamente, ci rivolgeremo al Prefetto di Roma per colmare l’inerzia delle amministrazioni locali, con l’auspicio che il centrosinistra non si lamenti poi di un eventuale rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, come ha già fatto in passato».

