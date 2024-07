Fuga di gas a Ottavia: 18 ore di disagi per 50 famiglie, tubatura danneggiata da “impresa esterna” a Italgas

Una fuga di gas causata dal danneggiamento di una condotta da parte di un’impresa esterna a Italgas ha provocato 18 ore di disagi per circa 50 famiglie a Ottavia.

L’allarme è scattato alle 14 di ieri, quando i vigili del fuoco, intervenuti con la squadra 8A e il Crrc, hanno constatato la fuoriuscita di gas e la necessità di evacuare le palazzine interessate nella zona di via della stazione di Ottavia.

Per consentire le operazioni di riparo della tubatura guasta, sono state chiuse diverse strade:

Via Casal del Marmo, tra via Trionfale e via della Stazione di Ottavia

Via Trionfale, tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi

Inoltre, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Viterbo è stata sospesa tra Monte Mario e Cesano.

I disagi per i residenti sono proseguiti per tutta la notte e la mattinata di oggi, con la mancanza di corrente elettrica in alcune zone. Solo alle 8 di questa mattina è stata riaperta via Trionfale e ripristinata la corrente elettrica.

La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità con alcune limitazioni:

6 treni regionali limitati

28 treni cancellati

Le famiglie evacuate sono potute rientrare nelle proprie abitazioni nel corso della mattinata.

Al momento, l’area di via Casal del Marmo rimane chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino della strada.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙