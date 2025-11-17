Gabriele Caroli e Lucia Mitidieri vincono la XXIII edizione di “Corriamo al Tiburtino”

Grande successo della XXII edizione di “Corriamo al Tiburtino”, una classica corsa podistica sui 10 chilometri, che si svolge nel IV Municipio nei quartieri di Colli Aniene e Tiburtino III.

La novità è stata lo spostamento del punto di partenza, da via Grotta di Gregna a via Mozart, anche punto di arrivo vicino al negozio di articoli sportivo del patron della manifestazione sportiva, l’instancabile Tommaso Colapietro.

Oltre 1000 i partecipanti, giunti da tutta Roma e dal Lazio, che hanno gareggiato e si sono sfidati sulle strade pianeggianti dei due quartieri, in una giornata con il clima mite e solare.

Ottima l’organizzazione: le Autorità del IV Municipio si sono complimentate con l’inappuntabile organizzazione ed in particolare con Tommaso Colapietro che della gara è il fondatore e principale sostenitore

Presenti all’evento e alla cerimonia delle premiazioni: Gianni Ottaviani della Regione Lazio, Maurizio Rossi, Assessore allo sport del IV Municipio, Marco Angelini BNL Circolo R. ed è ovvio anche il mitico Tommaso Colapietro.

La Corriamo al Tiburtino è la gara podistica più importante del IV Municipio e si corre in quartieri come Tiburtino III e Colli Aniene che vantano una storia sportiva importante e un alto numero di podisti che hanno sempre partecipato all’evento.

La gara di 10 km è partita come da programma da via Mozart alle ore 9,30 presente il Presidente Tommaso Colapietro con le Autorità del IV Municipio di Roma Capitale.

Classifica generale maschile: 1) Gabriele Caroli A.S.D. Atletica Cave, (0:31:51.) al secondo posto si è classificato Marco Carlini GSBR (0:34:33) seguito da Daniele Zingaretti SD Atletico Monterotondo.

Fra le donne vittoria di Lucia Mitideri Piano Ma arriviamo SSD A RI (0.36 :35) al secondo posto si è classificata Anna Bianca Richter (0:37:14) sul palco per il terzo posto la mitica Paola Silveri U.S. Roma 83.

Le premiazioni si sono svolte a fine gara su un bellissimo palco adeguato all’evento, al quale sono saliti per le premiazioni oltre agli atleti da citati anche le Società per il numero maggiori di atleti arrivati: C.S. Cat Sport Roma con 122, Podistica Solidarietà 81, GSBR 70 e Piano Ma Arriviamo 65.

Gli atleti dal primo all’ultimo arrivato hanno potuto udire il loro nome scandito dal bravissimo e competente speaker Ludovico Nerli Ballati, detto The voice, a me legato da un sentimento di profonda stima e fratellanza risale ad oltre trent’anni fa.

La sua voce mi è rimasta impressa dall’inizio delle mie prestazioni nell’ambito delle Maratone.

Una voce che rimbombava alle orecchie di tutti i partecipanti alla gara lungo tutta via dei Fori Imperiali e che ho ascoltato nelle numerose gare alle quali ho partecipato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.