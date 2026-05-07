Galleria Borghese, il museo cambia volto: arriva il nuovo padiglione tra arte, ricerca e spazi mai visti

Un museo simbolo della grande bellezza romana si prepara a cambiare pelle. La Galleria Borghese guarda al futuro e lo fa con un progetto destinato a segnare una svolta storica: accanto alla villa seicentesca sorgerà un nuovo spazio architettonico pensato per ampliare il percorso espositivo, migliorare i servizi e aprire finalmente al pubblico parte delle opere oggi custodite nei depositi.

È il passo con cui uno dei luoghi d’arte più celebri al mondo prova a superare i limiti imposti dalla sua stessa natura monumentale.

Per anni il fascino della Galleria è stato accompagnato da una fragilità strutturale evidente: ambienti ridotti, ingressi contingentati, spazi insufficienti per accogliere attività culturali, ricerca e didattica. Ora il museo punta a trasformarsi in un polo culturale contemporaneo, senza tradire la propria identità storica.

A guidare il progetto è la direttrice Francesca Cappelletti, che ha avviato il percorso per il Piano di fattibilità tecnico-economica grazie alla collaborazione con la società di ingegneria Proger Spa.

L’obiettivo è costruire un’estensione capace di alleggerire la pressione sugli ambienti storici e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità di fruizione.

Il futuro ampliamento non sarà soltanto uno spazio aggiuntivo. Nelle intenzioni del museo diventerà il centro operativo di servizi e attività oggi sacrificati dalla mancanza di ambienti adeguati.

Sono previste nuove sale espositive dedicate alle opere attualmente non visibili, aree per laboratori e programmi educativi, sale conferenze per incontri e approfondimenti, oltre a spazi progettati per migliorare accessibilità e accoglienza dei visitatori.

Il progetto ha già ottenuto il via libera politico del Campidoglio. La Giunta Capitolina ha approvato una memoria di adesione definendo l’intervento una delle operazioni culturali più importanti per il futuro di Roma. Ma costruire all’interno del sistema di Villa Borghese impone massima cautela.

Per questo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali seguirà ogni fase dell’iter con un ruolo di controllo e coordinamento. L’obiettivo dichiarato è garantire che il nuovo volume dialoghi con il contesto storico senza alterare l’equilibrio paesaggistico di uno dei parchi più preziosi della Capitale.

La sfida sarà soprattutto architettonica: inserire un elemento contemporaneo in un luogo che custodisce secoli di storia, mantenendo intatto il valore estetico e ambientale della villa. Un equilibrio delicato, ma decisivo per il successo dell’intervento.

Se il progetto andrà in porto, la Galleria Borghese potrà finalmente compiere il salto da museo-scrigno a hub culturale internazionale. Non più soltanto una meta da visitare rapidamente tra capolavori di Gian Lorenzo Bernini e Caravaggio, ma uno spazio vivo, aperto alla città, alla ricerca e alla partecipazione culturale.

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