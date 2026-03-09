Garbatella, bottiglie incendiarie nel parco: il video finisce sui social

Poteva finire diversamente per il cuore verde della Garbatella. Nella serata di ieri, un gruppo di ragazzi ha lanciato alcune bottiglie incendiarie all’interno del Parco Garbatella, l’area di via Rosa Raimondi Garibaldi.

Solo il caso, o forse una fortuna sfacciata, ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione e agli orti urbani adiacenti, limitando i danni a pochi metri quadrati di prato annerito.

La cronaca dello “spettacolo” social

L’aspetto più inquietante della vicenda non è solo il gesto in sé, ma la reazione dei presenti.

Mentre le fiamme si alzavano dall’erba, diversi cittadini hanno preferito impugnare lo smartphone piuttosto che il telefono per chiedere aiuto.

I video della “bravata” sono finiti in pochi minuti sulla nota pagina Welcome to Favelas, diventando virali prima ancora che le autorità ne fossero a conoscenza.

L’atto d’accusa di Legambiente

A dare voce all’indignazione del quartiere è il circolo locale di Legambiente, che gestisce l’area verde e gli orti.

L’associazione ha denunciato una preoccupante escalation di vandalismo nelle ultime settimane, ma ha puntato il dito soprattutto sull’indifferenza degli astanti:

“L’episodio è stato documentato e rilanciato sui social, ma nessuno si è preoccupato di avvisare le forze dell’ordine nell’immediatezza dei fatti. Il parco è di tutti, ma se chi vede non interviene segnalando a chi di competenza, la tutela del territorio diventa impossibile.”

Il nodo sicurezza

Nonostante il parco sia un punto di ritrovo fondamentale per le famiglie e i giovani del quadrante, questa inerzia collettiva preoccupa chi ogni giorno si occupa della manutenzione dell’area.

Il rischio di un incendio doloso su vasta scala è stato reale e solo la tempestiva segnalazione (postuma) dei volontari ha permesso di verificare l’entità dei danni e allertare il monitoraggio delle forze dell’ordine per le prossime notti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.