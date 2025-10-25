Gaza a Piazza San Giovanni in Laterano

Riceviamo e pubblichiamo

Giorni fa uscendo dall’Ospedale San Giovanni – Addolorata all’inizio di Via Merulana, dove mi sono recata per fare una cura contro il tumore che ho in testa, girando a destra per raggiungere la vicinissima Piazza San Giovanni, sono rimasta colpita da questo disegno effettuato sul muro.

Una madre abbraccia in silenzio il proprio bambino che piange. Visi statici ma molto espressivi. Il disegno con i colori blu e marrone con bianco nelle varie nuances hanno evidenziato i tratti somatici e le emozioni e sentimenti di dolore presenti nei medesimi.

Un atto di accusa politico, morale, giuridico nei confronti dell’Occidente che assiste dal 7 ottobre 2023 in maniera indifferente al genocidio e pulizia etnica che sta avvenendo a Gaza.

L’Occidente tra cui l’Italia è complice e spettatore di ciò per non rinunciare alle proprie certezze. Ciò che è accaduto a Gaza è diverso dalle altre guerre presenti nel mondo, dove gruppi politici si scontrano e si ammazzano per il volgare potere teso al controllo di un territorio. A Gaza il livello di scontro ha fatto un salto di qualità: tu non meriti di esistere perché non appartieni al “Popolo Eletto” sulla base della Torah e di altri scritti, di cui non si ha prova certa su chi li abbia redatti e da chi siano stati redatti.

Per non parlare dei video agghiaccianti che girano sui social con le dichiarazioni dei vari rabbini su chi merita rispetto tra le razze umane e sulle loro dichiarazioni sugli arabi e soprattutto sui cristiani.

