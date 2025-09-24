Gaza, Usb annuncia agitazione permanente: “nuovo sciopero generale”. A Roma Termini sarà presidio fisso

Dopo la marea umana che lo scorso 22 settembre ha invaso Roma, paralizzando il centro da Termini fino alla Tangenziale Est, l’Usb rilancia e alza il tiro. «Proclamiamo lo stato di agitazione permanente e l’occupazione di cento piazze per Gaza», annuncia il sindacato di base.

La mobilitazione scatterà da venerdì 26 settembre: accampamenti permanenti nelle grandi piazze di ogni città, a partire da piazza dei Cinquecento a Roma, cuore dello sciopero generale, e a Genova, nei pressi del valico 3 dove erano stati raccolti gli aiuti.

«Ogni territorio decida la sua piazza: facciamo dell’Italia una grande piazza per la Palestina», è l’appello del sindacato, affiancato da organizzazioni studentesche e giovani palestinesi.

La miccia: gli attacchi alla Flotilla

La decisione arriva dopo i raid che hanno colpito la Global Sumud Flotilla, definita dall’Usb «un atto di guerra in piena regola anche nei confronti del nostro Paese».

Per il sindacato, serve un’onda di mobilitazioni diffuse: «Tanta parte del Paese sostiene la Flotilla e il popolo palestinese. Ora dobbiamo organizzare piazze permanenti da cui seguire il viaggio verso Gaza e rilanciare ogni volta la mobilitazione. L’Italia deve diventare una sola “Piazza Gaza”».

Non solo presidi: se la situazione dovesse peggiorare, l’Usb non esclude un nuovo sciopero generale. «Blocchiamo tutto – avverte – è sempre più una necessità».

Appuntamenti e polemiche

Il calendario della protesta segna già una data: il 4 ottobre a Roma è prevista una manifestazione nazionale a Porta San Paolo, con concentramento alle 14.30.

Ma il progetto dell’agitazione permanente ha già scatenato reazioni politiche. Durissimo il commento del vicepremier Matteo Salvini: «Da irresponsabili. Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos».

