Roma grida “Palestina libera”: 30mila in piazza per Gaza

Roma, lunedì 22 settembre. Piazza dei Cinquecento si è trasformata in un mare di bandiere palestinesi, cori e striscioni.

Sono circa 30mila le persone scese in strada per rispondere all’appello dell’Unione sindacale di base e delle organizzazioni studentesche e palestinesi, nel giorno dello sciopero generale per Gaza.

Già dalle prime ore del mattino, gli studenti hanno mantenuto la promessa di “bloccare tutto”: fuori dai licei, fumogeni e megafoni hanno dato il via a cortei che si sono ricongiunti al Colosseo e a piazzale Aldo Moro, per poi riversarsi fino alla stazione Termini. In testa, lo striscione del Global Movement to Gaza, a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla.

“Dalla parte dei popoli in lotta, dalla parte della Palestina”, gridano gli studenti al megafono. Al loro fianco anche operai e famiglie: davanti a diverse scuole, come l’IC Piazza Forlanini, i genitori hanno organizzato iniziative simboliche, per poi unirsi alla mobilitazione.

La città, intanto, ha dovuto fare i conti con le conseguenze sul traffico e sui trasporti. La metro di Termini è stata chiusa fin dalle 8, mentre dalle 11.30 è off limits anche Repubblica. Bloccata la Termini-Centocelle nel tratto fino a Ponte Casilino e la linea 14L da Porta Maggiore.

Entrate e uscite della stazione sono regolate dalla polizia, che presidia l’intera area: via Giolitti e piazza dei Cinquecento restano interdette, mentre su via Marsala è stato aperto un piccolo varco per i passanti.

Intorno alle 13 la manifestazione si è trasformata in corteo: il serpentone di manifestanti è partito da via Cavour, diretto verso l’Esquilino.

Ma le mobilitazioni non si fermano qui: nel pomeriggio, dalle 15, una “passeggiata religiosa in sostegno di Gaza” percorrerà le vie del centro storico, da via del Quirinale fino a piazza Sant’Ignazio, con circa un centinaio di partecipanti previsti.

