Roma, studenti in piazza per Gaza: licei e università bloccati tra cortei e fumogeni

«Bloccheremo tutto». Non era uno slogan, ma una promessa. E questa mattina gli studenti romani l’hanno mantenuta.

Prima ancora dell’inizio delle lezioni, centinaia di ragazze e ragazzi si sono ritrovati davanti agli ingressi dei licei, con bandiere palestinesi, fumogeni e megafoni, trasformando la protesta per Gaza in un’ondata che ha attraversato la città.

Dal Plauto al Visconti, dal Morgagni al Giordano Bruno, passando per il Newton e il Rossellini: le aule sono rimaste vuote, mentre gli studenti hanno scelto le strade come aula di discussione e protesta. Nel cuore della Capitale i cortei hanno bloccato via Cavour e via degli Annibaldi, a due passi dal Colosseo.

A Roma Est il punto di raccolta è stato largo Preneste, con liceali e docenti in marcia. In piazza Annibaliano si sono dati appuntamento invece gli istituti del II e III municipio.

La mobilitazione, organizzata dal collettivo Osa – branca liceale dell’organizzazione universitaria Cambiare Rotta – non si è fermata qui.

Dopo aver acceso fumogeni sotto le finestre dell’Ufficio scolastico regionale in via Frangipane, gli studenti hanno puntato verso piazza dei Cinquecento, dove è attesa la manifestazione principale in sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla, con una partecipazione stimata tra le 8mila e le 10mila persone.

Non solo licei. Anche la Sapienza è stata teatro di protesta: gli attivisti hanno lasciato le tende piantate sotto la statua della Minerva per presidiare piazzale Aldo Moro, transennando gli ingressi e scandendo un grido inequivocabile: «Blocchiamo l’università». Da lì è partito un corteo che confluirà anch’esso verso piazza dei Cinquecento.

Accanto agli studenti, si muovono anche i docenti. Un gruppo di professori della Sapienza ha inviato una lettera alla rettrice Antonella Polimeni, chiedendo all’università di interrompere collaborazioni e accordi con Israele. «Siamo docenti come lei – si legge nel testo – e vogliamo esprimere il disagio e l’indignazione di entrare in aula davanti a studenti e studentesse che ci chiedono di fermare il genocidio, mentre l’istituzione resta complice, mantenendo accordi con università israeliane e industrie belliche».

Una giornata calda, non solo per i blocchi stradali e le bandiere al vento, ma per il segnale forte che dalle scuole e dalle università di Roma si è alzato: la protesta studentesca è tornata protagonista, con Gaza al centro del dibattito.

