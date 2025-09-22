Roma, sciopero dei trasporti: oggi metro, bus e tram a rischio. Attesa maxi-manifestazione

Roma si è svegliata oggi, lunedì 22 settembre, con lo spettro di una città rallentata. È il giorno dello sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb, Cobas e Sgb, con l’adesione di Orsa Trasporti, che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato.

Una mobilitazione generale che, nella Capitale, significa soprattutto mezzi pubblici a singhiozzo e migliaia di cittadini costretti a fare i conti con ritardi e disagi.

La protesta riguarda l’intera rete Atac, i bus dei gestori privati e i collegamenti Cotral a livello regionale. Non a caso, già dalle prime ore del mattino, la stazione Termini è stata chiusa alle 8:00.

Secondo quanto comunicato da Atac, dalle 8:30 le linee metro A, B, B1 e C, così come la ferrotramvia Termini-Centocelle, risultano ancora in funzione.

Stesso discorso per bus e tram, sebbene con possibili riduzioni e interruzioni di servizio nel corso della giornata. Lo sciopero segue una scansione precisa: garantita la fascia di inizio (fino alle 8:29), poi stop fino alle 17 e di nuovo dalle 20 a fine servizio.

Non mancano i disagi collaterali: le stazioni eventualmente aperte non assicurano il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale; non sono garantiti i locker per i pacchi né le biglietterie. Restano invece attivi i parcheggi di interscambio.

Lo sciopero non tocca solo i trasporti. Scuole e università potrebbero vedere lezioni sospese o rinviate, in base all’adesione di insegnanti ed educatrici.

Alla base della mobilitazione c’è un messaggio politico preciso: i sindacati di base, insieme ad associazioni palestinesi e collettivi studenteschi, protestano contro la guerra a Gaza, l’offensiva via terra di Israele e la mancata presa di posizione del governo italiano.

Nella piattaforma rivendicativa anche il sostegno alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria che tenta via mare di rompere l’assedio imposto a Gaza.

Ma non sarà solo sciopero: alle 11, in piazza dei Cinquecento a via Enrico De Nicola, prenderà vita una manifestazione annunciata come imponente, con una partecipazione stimata tra le 8mila e le 10mila persone. Un corteo che promette di trasformare il cuore della città in un palcoscenico politico.

