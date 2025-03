Gemelli, potenziato il Pronto Soccorso: inaugurate l’Admission Room e l’Osservazione Breve Intensiva

Una nuova era per l’emergenza sanitaria al Policlinico Gemelli. Questa mattina, mercoledì 26 marzo, sono state inaugurate la nuova Admission Room e la Osservazione Breve Intensiva, due strutture pensate per ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti, riducendo la pressione sul Pronto Soccorso e migliorando il comfort per chi si trova a dover affrontare un momento critico.

Un intervento chiave per il Giubileo 2025

Alla presentazione ufficiale hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, accolti dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Daniele Franco, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Antonio Gasbarrini e dal Vicepresidente della Fondazione Gemelli IRCCS Giuseppe Fioroni.

«Questo è un altro intervento fondamentale in vista del Giubileo 2025» ha sottolineato il Sindaco Gualtieri.

«Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e il Policlinico Gemelli, stiamo potenziando i Pronto Soccorso con strutture innovative per garantire un’accoglienza migliore ai pazienti.

È un investimento per Roma, per i pellegrini e per tutti i cittadini. Abbiamo stanziato 160 milioni di euro per il miglioramento dei Pronto Soccorso di Roma e del Lazio».

Un nuovo modello di emergenza-urgenza

L’obiettivo della riorganizzazione è chiaro: rendere più efficiente la gestione dei pazienti e ridurre i tempi di attesa, garantendo un’assistenza più rapida ed efficace.

La nuova Admission Room, con i suoi 27 posti letto, sarà un punto di riferimento per chi arriva dal Pronto Soccorso, consentendo di effettuare esami diagnostici e cure preliminari per decidere il ricovero o le dimissioni.

«È un grande risultato – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – ottenuto grazie a un uso corretto dei fondi del Giubileo.

La creazione di queste strutture permetterà di velocizzare i percorsi di cura e di ridurre la pressione sul Pronto Soccorso, migliorando l’assistenza per tutti i pazienti».

