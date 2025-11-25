Giardinetti, al via la realizzazione di una moderna area fitness in via Giovanni Dupré
L’assessora Alfonsi: "Opere che si aggiungono a quelle già realizzate nel Municipio VI"
Nel quartiere Giardinetti, in via Giovanni Dupré, sta per nascere un nuovo spazio dedicato allo sport all’aria aperta.
Nei prossimi giorni prenderanno infatti il via i lavori per realizzare una moderna area fitness, un intervento pensato per offrire ai residenti un luogo attrezzato dove allenarsi, incontrarsi e vivere il quartiere in modo più attivo.
Il progetto, firmato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, prevede l’installazione di una vera e propria palestra a cielo aperto: una struttura multipla per il crossfit con parallele, barre per trazioni, spalliera e panca inclinata, affiancata da una cyclette da spinning, attrezzi per il potenziamento della schiena e una panca dedicata agli addominali.
Un set completo, ideale tanto per chi vuole svolgere esercizi a corpo libero quanto per gli appassionati di allenamento funzionale.
A rendere l’area ancora più sicura sarà la pavimentazione in gomma colata antitrauma, che coprirà oltre 50 metri quadrati e permetterà allenamenti in sicurezza a utenti di tutte le età. L’intervento si concluderà nei primi giorni di gennaio 2026.
“Con questa nuova area fitness – spiega l’assessora Sabrina Alfonsi – il parco di via Dupré si arricchisce di uno spazio dedicato allo sport all’aperto, che andrà a integrarsi con l’area giochi già esistente e prossima a una completa riqualificazione. Un tassello che si aggiunge agli interventi già realizzati nel Municipio VI, come le aree fitness del Parco Gastinelli e del Parco delle Canapiglie. Si tratta di opere che rientrano nel grande lavoro che ha portato alla creazione e al rinnovo di 120 aree ludiche e oltre 40 spazi fitness in tutta la città, fondamentali per migliorare la qualità della vita e la socialità nei quartieri.”
