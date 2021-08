Giardino Cicetti al Trullo, realizzato il dovuto omaggio a “Caterina”

La sezione A.N.P.I. Trullo-Magliana esprime soddisfazione per l’installazione, da parte della Regione Lazio e dell’Ater, nel giardino Caterina Cicetti di un pannello informativo che riassume brevemente la vita e l’impegno di Caterina, la donna del Trullo a cui l’area è dedicata.

Proseguono così le migliorie per rendere sempre più il giardino Cicetti, che oltre ad essere spazio ludico per bambini è anche un centro di socialità, aggregazione, integrazione e confronto, una vera e propria Agorà per tutto il quartiere.

La sezione A.N.P.I. Trullo-Magliana, raccogliendo le preoccupazioni di numerosi cittadini in seguito allo smantellamento dei giochi, già a partire dal luglio dello scorso anno aveva scritto alle istituzioni avanzando una serie di proposte e migliorie per l’intera Piazza. Impegno proseguito, in questi dodici mesi, con ulteriori sollecitazioni e lettere affinché i cittadini possano usufruire al meglio di questo prezioso bene comune.

La sezione A.N.P.I. Trullo-Magliana è ben felici che dopo il ripristino del parco giochi e la realizzazione di un’illuminazione adeguata, anche la richiesta di un dovuto omaggio a Caterina sia stata realizzata con l’installazione del pannello informativo. Un risultato importante frutto delle forti richieste avanzate alle istituzioni dagli abitanti e dalle associazioni del quartiere.

La sezione A.N.P.I. Trullo-Magliana, pur nella contentezza di questo ulteriore risultato raggiunto, si augura che anche la proposta di installare una fontanella, dove poter bere e rinfrescarsi, e l’allestimento di un box per il bookcrossing siano presto accolti. Dal canto suo continuerà a vigilare ed impegnarsi affinché anche questi altri risultati siano raggiunti.