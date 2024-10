Giardino via delle Vigne, partiti i lavori

Sono iniziati i lavori del nuovo parco in via delle Vigne, nel Municipio Roma XI. Il giardino è uno dei due progetti di parchi inclusivi presentati da Roma Capitale nell’ambito del programma sperimentale “Dateci Spazio” e ammessi al finanziamento per 1 milione di euro complessivi (500 mila euro ciascuno), insieme al giardino Modesto da Veglia, in via Trani nel Municipio Roma V.

L’intervento di via delle Vigne interessa un’area di 1.500 mq che oggi si presenta come un vasto pianoro su cui già sono presenti sentieri e percorsi spontanei e un’area dog park realizzata dalla cittadinanza, senza però nessuna attrezzatura o area dedicata ai giochi, allo sport o allo svago.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree ludico ricreative, studiate per essere inclusive e adatte a tutti i bambini con capacità motorie differenti fruibili sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale.

Il giardino si svilupperà con un percorso articolato tra collinette verdi che consentirà a tutti i bambini di usare gli stessi spazi, senza aree isolate e dedicate, giocando insieme secondo le linee guida europee del Progetto Play for All.

Oltre al rispetto della Legge n. 13/1989 e successive modifiche e delle normative di riferimento riguardanti l’accessibilità, saranno presenti anche pannelli informativi con informazioni e comunicazioni per i fruitori.

Questi pannelli saranno collocati a un’altezza di 130 cm e dotati di mappa tattile e pittogrammi, permettendo a tutti di individuare i principali punti di riferimento per orientarsi e muoversi in autonomia. Tutti gli interventi saranno realizzati utilizzando le tecnologie più avanzate per le costruzioni sostenibili, mirando a realizzare strutture “green” e “smart” e aderendo alle linee guida dell'”Innovation building”.

“L’avvio di questi lavori è per noi motivo di grande soddisfazione: Roma, infatti, è l’unica città ad aver ricevuto un finanziamento così ingente per questi progetti che ci permetteranno di riqualificare due aree nelle periferie di Roma: una al Quarticciolo e a Colle del Sole.

Anche a via delle Vigne, così come a via Trani vedranno presto la luce due spazi inclusivi interamente dedicati ai più piccoli, con spazi verdi e di aggregazione. Ulteriore motivo, questo, per essere soddisfatti” spiega l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

“Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti di Colle del Sole, che ci permetterà di realizzare un parco inclusivo in un’area dalle grande potenzialità e che si trova in una posizione strategica, tra diversi plessi scolastici.

Per questo abbiamo progettato anche un ulteriore intervento, non ancora finanziato, che riguarderà l’intera area”, dichiara Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI.

