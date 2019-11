Giocare è un diritto

In occasione della “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (20 novembre 2019) e della ricorrenza dei 30 anni della “Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia” (20 novembre 1989 – 20 novembre 2019), la Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, propone per sabato 23 e domenica 24 novembre dalle ore 11 alle ore 19, due giornate gratuite di laboratori, incontri e letture dedicate al tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’evento è realizzato con la collaborazione di Centro Agroalimentare Roma, Emergency, Fatatrac Editrice con Amnesty International, Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), Federazione Italiana Taekwondo (FITA), Internationale Kids, Save the Children.

PROGRAMMA

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA CASINA DI RAFFAELLO

LABORATORIO “IL BOSCO DEI DIRITTI” a cura di Fatatrac Editrice con Gloria Francella e Amnesty International

LABORATORIO “L’ALBERO INCANTATO” a cura di Emergency

LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello

LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello

LABORATORIO “MEDICINE PER LA PACE” a cura di Emergency

LABORATORIO “I DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. UN’ATTIVITÀ INTERATTIVA PER CONOSCERE E DIVULGARE LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” a cura di Save the Children

LABORATORIO “IN VIAGGIO CON I DIRITTI” a cura di Save the Children

LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello

LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello

LABORATORIO “PICCOLI CHEF CRESCONO … CREARE PER NON SPRECARE!” a cura del Centro Agroalimentare di Roma

LEZIONI PROVA DI TAEKWONDO a cura della Federazione Italiana Taekwondo con l’istruttore Andrea Preziosi

ATTIVITÀ FORMATIVE PER GENITORI “NON VOLTARTI DALL’ALTRA PARTE” a cura di Emergency

ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA SU PIAZZA DI SIENA

LEZIONI PROVA DI RUGBY a cura della Federazione Italiana Rugby

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA CASINA DI RAFFAELLO

LABORATORIO “CACCIA AI DIRITTI” a cura di Fatatrac Editrice con Gloria Francella e Amnesty International

LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello

LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello

LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello

LABORATORIO “REDAZIONE IN LUDOTECA” a cura di Internazionale Kids

LABORATORIO “PICCOLI CHEF CRESCONO … CREARE PER NON SPRECARE!” a cura del Centro Agroalimentare di Roma

LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello

INFO

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608. Il programma è suscettibile di variazioni, tutti gli aggiornamenti su

CASINA DI RAFFAELLO

Viale della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Sabato 23 e domenica 24 novembre dalle ore 11 alle ore 19

www.casinadiraffaello.it

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino