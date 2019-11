Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza nel Municipio IV

Lunedì 18 novembre 2019 sarà una giornata importante per il IV Municipio, che ospiterà in due scuole del territorio, l’IC Alberto Sordi e l’IC Belforte del Chienti il Garante Regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

“Sarà un evento rilevante per i nostri bambini e i nostri ragazzi che si confronteranno con il Garante su cosa sta succedendo nel mondo, in Italia e nella nostra città rispetto ai diritti, spesso violati e ignorati dei piccoli e quasi grandi alunni”, dichiara la Consigliera del PD Annarita Leobruni.

“Sarà un momento – conclude Leobruni – per loro, per i genitori, per le maestre per scoprire la figura del Garante, la sua utilità, il suo valido aiuto nelle problematiche che le famiglie possono incontrare nel confronto spesso impari con la società.