Giornata Mondiale dell’Ambiente World Environment Day 2023  

La Giornata mondiale dell’ambiente 2023 quest’anno è indirizzata soprattutto sul problema della plastica che sta soffocando tutti i mari della Terra. Un appello pertanto a tutte le nazioni del pianeta per bloccare questo disastro ambientale globale e, finalmente, passare dall’economia lineare a quella circolare.

Il Dipartimento di Chimica di Sapienza Università di Roma, La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, EURISPES ed il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale invitano le persone sensibili alla questione ambientale e climatica a partecipare giovedì 8 giugno al primo workshop su Clima e sulle energie del futuro non più inquinanti che si terrà presso la facoltà di Chimica dell’Università.

Per la Giornata Mondiale DELL’AMBIENTE L’ ABBANDONO DEI COMBUSTIBILI FOSSILI E’ UNA RISPOSTA PER SALVARE IL PIANETA

“IDROGENO: Risorsa energetica, opportunità scientifica e di sviluppo”

ROMA 8 GIUGNO 2023 – Aula A Dipartimento di Chimica – Sapienza Università di Roma Ore 10 – ingresso libero

Iniziativa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale

IDROGENO

Risorsa energetica, opportunità scientifica e di sviluppo

Lo scorso 20 marzo, dopo 9 anni di analisi della situazione climatica globale, l’IPCC (il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite) ha concluso i lavori con la partecipazione di scienziati provenienti da 195 nazioni ad Interlaken (Svizzera).

Il rapporto finale che ne è uscito non lascia dubbi: il caos climatico che sta interessando tutto il pianeta è in larga parte di origine umana dovuto soprattutto alle emissioni di gas serra che in parte derivano dalla combustione dei combustibili fossili. (Quello che è accaduto recentemente in Emilia Romagna ne è la dimostrazione). La relazione comunque alla fine dà un lume di speranza, nel senso che forse ancora si può invertire la rotta e, quindi, frenare e mitigare l’emergenza climatica.

Nel Dipartimento di Chimica di Sapienza Università di Roma, insieme ad EURISPES e all’associazione ambientalista Ecoitaliasolidale, è così nata la volontà di organizzare un workshop legato a strategie alternative all’uso dei combustibili fossili.

Sono stati considerati studi e ricerche da quelli di qualche decennio fa fino ai più recenti, il tutto

per valutare concretamente l’abbandono dei combustibili fossili a beneficio delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno.

E’ questa una risorsa energetica preziosa per contrastare i cambiamenti climatici, ma al tempo stesso caratterizzata da due proprietà che appaiono come due facce della stessa medaglia in contrasto fra loro,

quella negativa in quanto pur essendo l’elemento più diffuso, non esiste libero in natura e deve essere quindi estratto dalle sue fonti con i conseguenti costi e quella positiva collegata al fatto che il suo prodotto di combustione, l’acqua, è assolutamente non inquinante. Studi recentissimi, che verranno esposti durante i lavori del workshop che si terrà proprio all’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Chimica, l’8 giugno prossimo, si riferiscono anche all’utilizzo di batteri, scoperti recentemente da alcuni scienziati che hanno dimostrato di essere capaci di produrre direttamente l’idrogeno.

L’aspetto interessante di tutta la giornata del workshop è senz’altro rivolto all’incontro tra imprenditori e scienziati. Imprenditori che hanno interesse a partecipare ad una eventuale “rivoluzione verde”.

La partecipazione all’evento non prevede alcuna formalità, si terrà l’8 giugno alle ore 10, aula A del Dipartimento di Chimica di Sapienza Università di Roma, Chairman è il prof. Luigi Campanella, già presidente della Società Chimica Italiana e già preside della Facoltà di SMFN di Sapienza.

Info: mission.mediterraneo@virgilio.it – 338.5659699 – 338.8513915

WORKSHOP SULL’IDROGENO – 8 GIUGNO 2023

Risorsa energetica, opportunità scientifica e di sviluppo

MATTINO (10,00 – 13,00) – Aula A Dipartimento di Chimica – Sapienza Università di Roma

Saluti di benvenuto del Direttore del Dip.to di Chimica, di Sapienza Università di Roma, Luciano Galantini e del Presidente di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti

PRIMA SESSIONE

Presentazione ed introduzione all’workshop da parte del chairman prof. Luigi Campanella .

Coordina Marco Gisotti , Giornalista Ambientale già accreditato presso il Ministero dell’ambiente.

RELATORI

Riccardo Valentini , membro dell’IPCC, docente della Tuscia – “Quadro climatico generale del pianeta Terra”

Marco Marcelli , Responsabile del laboratorio di oceanografia costiera della Tuscia – “Problema, dell’acidificazione degli oceani causata dall’eccessiva presenza di CO2 in atmosfera”

Vincenzo Naso , Direttore del CIRPS e docente della Sapienza, – “Ipotesi di alternativa ai combustibili fossili e l’utilizzo dell’Idrogeno all’interno di una tale prospettiva”

Ezio Gagliardi, Direttore Laboratorio Alimentazione Ambiente srl (Roma) di Microbiologia, Biologia Molecolare e Chimica , “Ricerche inerenti la via batterica (idrogenasi): produzione biosostenibile dell’idrogeno verde”

Giuseppe Nigliaccio, Ricercatore ENEA “ ENEA e l’Idrogeno”

Edo Ronchi , Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile –“Importanza del progressivo abbandono dei combustibili fossili e del ruolo rispetto ad esso dell’Idrogeno”

Stefano Raimondi, Dirigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “DG Incentivi Energia”

Lunchbreak

POMERIGGIO (14,30 – 18.30)

SECONDA SESSIONE – Idrogeno: Strategie – progetti – programmi

MODERATORE : Piergiorgio benvenuti –

Piergiorgio benvenuti Carmelo Fallone, Progetto Hydrogen Valley “Helios” – UNINDUSTRIA

Marco Ricceri , Segretario Generale EURISPES – “Quadro industrie dell’idrogeno a livello globale”

Marco Belloni, IIT (Istituto Innovazioni tecnologiche) “ Sviluppo tecnologico e distribuzione idrogeno verde”

Lorenzo Errico, Titolare Hydromoving srl – “produzione Ossidrogeno on board e on Demand direttamente da un serbatoio di acqua piovana o distillata.”

Marco Bertelli, Energy Hydrogen (Sistemi Energetici a Idrogeno) – “ Cogeneratore a idrogeno”

Paolo Motta, Membro del SDGWG-ICOMOS. Gruppo di lavoro obiettivi Agenda 2030. – “Le città e l’idrogeno”

A seguire : Discusser Vincenzo Naso

Roberto Italiano, Sindacato CONFSALFL

Renato Manzini, Presidente Fondazione Italia Protagonista.

Roberto Dragone e Maria Cristina Campa (CNR).

Maria Cristina Campa Franco Torchia, Presidente AISTA

Mauro Tomassetti , Marianna Villano ( Dip.to Chimica Sapienza).

Renato Antonio Presilla, Presidente Ordine dei Chimici Interregionale (LUAM)

Antonietta Pignatelli Palladino, Comunicazione prossimo evento

Conclusioni e Prospettive a cura del Chairman Luigi Campanella