Giorno del ricordo: cerimonia a Piazza Venezia

Nel Giorno del ricordo, il sindaco Roberto Gualtieri ha deposto una corona di alloro in memoria dei martiri delle Foibe istriane e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate all’Altare della Patria a piazza Venezia.

Il primo cittadino ha ricevuto il saluto della Presidente del Comitato Provinciale di Roma e Vicepresidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Prof.ssa Donatella Schurzel e del Comandante del Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito, Gen. C.A. Gianpaolo Mirra.

Alla cerimonia, sono stati presenti il Gonfalone di Roma Capitale decorato di Medaglie d’Oro al Valore Militare scortato dal drappello d’onore e il Gonfalone della Città Metropolitana di Roma.

