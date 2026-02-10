Giorno del Ricordo: mazzo di fiori in via Fracchia davanti alla sede municipale per le vittime delle Foibe

Questa mattina il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel III Municipio ha commemorato le vittime dell’esodo istriano, giuliano-dalmata e dei martiri delle foibe con la deposizione di un mazzo di fiori davanti alla sede municipale di via Fracchia.

Un appuntamento che si rinnova ogni anno in occasione del Giorno del Ricordo.

La cerimonia, breve ma carica di valore simbolico, si inserisce nel solco delle iniziative istituzionali dedicate a una delle pagine più dolorose del Novecento italiano.

L’obiettivo è quello di mantenere viva la memoria di una tragedia che per decenni è rimasta ai margini del dibattito pubblico, restituendo dignità alle vittime e alle comunità costrette all’esilio.

Dal gruppo municipale di Fratelli d’Italia è arrivato un richiamo alla necessità di una memoria condivisa e non strumentale, capace di riconoscere la complessità storica degli eventi e di sottrarre il tema a letture ideologiche. «Ricordare – sottolineano – è un dovere morale e civile, soprattutto verso le nuove generazioni».

Un gesto che si colloca all’interno del calendario delle commemorazioni istituzionali e che, nelle intenzioni dei promotori, vuole ribadire il valore del ricordo come strumento di consapevolezza storica, affinché tragedie simili non vengano dimenticate né rimosse dal patrimonio collettivo della memoria nazionale.

