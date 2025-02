Giorno del ricordo, seduta d’Aula nel IX Municipio

Giovedì 13 febbraio, alle ore 11, si terrà una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina presso Piazza Giuliani e Dalmati nell’ambito delle celebrazioni previste a Roma in occasione del Giorno del Ricordo.

A darne comunicazione la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, dopo l’ultima Conferenza dei Capigruppo, su richiesta delle opposizioni.

“Prevista la presenza dei cittadini, di associazioni e di una rappresentanza delle scuole del Municipio IX. – spiega Celli – Sarà un momento di alto valore istituzionale e morale, dedicato a preservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati.

È un’occasione per rinnovare l’impegno della città di Roma nel promuovere i valori della conoscenza storica e per costruire una società che condanna qualsiasi forma di odio e discriminazione”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.