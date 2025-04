Giro d’Italia, tappa romana dedicata a Papa Francesco

La Città Eterna si prepara ad accogliere, domenica 1° giugno, l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025, che sarà dedicata a Papa Francesco.

Un evento carico di significato spirituale e simbolico: la corsa rosa transiterà all’interno della Città del Vaticano per poi concludersi nello scenario maestoso del Circo Massimo. Un momento fortemente voluto dal Santo Padre, nell’anno del Giubileo, che vede il pieno supporto del Vaticano anche nella fase organizzativa.

La tappa conclusiva del Giro è stata presentata in Campidoglio, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo dello sport: tra gli intervenuti, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo, il Vescovo Paul Tighe (Segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione), l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato, l’AD di RCS Sports & Events Paolo Bellino, il Direttore del Giro Mauro Vegni e l’ex campione Vincenzo Nibali.

“Siamo felici ed orgogliosi di accogliere per il terzo anno consecutivo il gran finale del Giro d’Italia a Roma – ha dichiarato il Sindaco Gualtieri – Un evento che si rinnova con un’emozionante partenza simbolica dalla Città del Vaticano: un omaggio a Papa Francesco e al suo messaggio di speranza nell’anno del Giubileo. Sarà una giornata che unirà passione sportiva e valori universali, per concludersi con uno spettacolare arrivo al Circo Massimo“.

L’Assessore Onorato ha parlato di “una grande festa sociale e sportiva, gratuita e aperta a tutti“, sottolineando il valore del passaggio in Vaticano come gesto di omaggio al Pontefice.

Il Vescovo Paul Tighe ha spiegato l’importanza del transito attraverso i Giardini Vaticani: “Non sarà un passaggio turistico, ma simbolico. I corridori percorreranno la Via Mariana, tra immagini della Madonna provenienti da tutto il mondo: un piccolo giro del mondo in onore del Giubileo della Speranza“.

Anche Vincenzo Nibali, due volte vincitore del Giro, ha espresso emozione: “Roma regala sempre emozioni uniche. È bellissimo che il Giro si concluda ancora una volta qui. Il passaggio dalla Città del Vaticano sarà un’esperienza speciale per tutti i corridori“.

Il percorso: dalla Via Mariana al Circo Massimo

La tappa conclusiva sarà suddivisa in due parti. Dopo la partenza simbolica dai Giardini Vaticani (Porta del Perugino), i corridori raggiungeranno Ostia passando per il litorale, per poi fare ritorno in centro città e affrontare il circuito finale di 8 giri da 9,5 km ciascuno. Il tracciato si sviluppa interamente su strade cittadine, tra lunghi rettilinei, curve tecniche, brevi ondulazioni e tratti in pavé (sanpietrini), offrendo un finale spettacolare e tecnico.

Il Giro e Roma: una storia che si rinnova

Quello del 2025 sarà il 51° arrivo di tappa a Roma, la settima volta che la Capitale ospita il finale del Giro, e la prima volta nella storia per tre anni consecutivi. Una tradizione che ha radici lontane, dal 1911 fino alle edizioni più recenti:

1911: arrivo a Campo di Centocelle

1950: Passeggiata Archeologica

2009 e 2018: Fori Imperiali

2023: Roma EUR – Fori Imperiali (vittoria di Mark Cavendish)

2024: Roma EUR – Via di San Gregorio

Il Giro d’Italia e la Città del Vaticano

1974: Il Giro parte da Città del Vaticano.

2000: L’arrivo del prologo viene denominato “Piazza San Pietro”

Family Ride e Giroland: il Giro per tutti

Domenica mattina torna anche la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro di Roma. Dopo il successo della scorsa edizione, con oltre 4.000 partecipanti, l’evento, promosso da Roma Capitale e RCS Sports & Events, offrirà un’occasione unica per vivere da protagonisti l’atmosfera del Giro.

In Piazza del Popolo, inoltre, sarà allestita Giroland, il villaggio rosa dove si potrà assistere allo spettacolo della Carovana del Giro e partecipare a momenti di intrattenimento grazie a RTL 102.5, radio ufficiale dell’evento.

Un murale per celebrare la corsa

Anche quest’anno, Roma Capitale, RCS Sports & Events e Atac realizzeranno un murale dedicato al Giro. La nuova opera, firmata dall’artista Daniele Fortuna, sarà digitalizzata e installata nella stazione metropolitana Eur-Magliana. La sua inaugurazione è prevista per il 2 giugno e rappresenta un tributo permanente alla passione e alla cultura sportiva legata alla Corsa Rosa.

