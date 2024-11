Giubileo, affitti, cibo e ristoranti: il caro-vita a Roma preoccupa

La Capitale è sempre più cara. Dall’aumento degli affitti, al caro alimentari, fino ai rincari nei ristoranti: vivere a Roma sta diventando sempre più dispendioso. A preoccupare ulteriormente è l’arrivo del Giubileo, che secondo i sindacati, sta aggravando una situazione già critica.

In una nota congiunta infatti, i sindacati hanno denunciato come, nelle zone turistiche, “un caffè o una bottiglietta d’acqua sono arrivati a costare 4 euro, il 300 per cento in più rispetto al prezzo medio”.

Una speculazione “inaccettabile – scrivono Cgil e Uil – che colpirà non solo i visitatori ma anche chi vive, lavora o studia nella Capitale spingendoli sia a ridurre i propri consumi, che a vedere il proprio potere d’acquisto ridotto”.

Rincari e difficoltà quotidiane:

Secondo i sindacati, l’andamento dei prezzi sta colpendo duramente le famiglie romane, rendendo sempre più difficile arrivare a fine mese. “Assistiamo a un rincaro generalizzato dei prezzi che resterà anche dopo l’Anno Santo”.

Un incontro con il sindaco:

Per questo i sindacati hanno chiesto un incontro urgente al sindaco Gualtieri “sia per sollecitare le azioni per la realizzazione del Giubileo delle persone, che per proporre alcune azioni per contrastare questa inflazione da turismo, che rischia di rallentare l’economia della Capitale, anche con il supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha funzione di controllo e verifica per arginare i fenomeni speculativi”.

Insomma, Roma, una città sempre più costosa, sembra chiedere a gran voce un intervento delle istituzioni per arginare un caro-vita che mette a dura prova il potere d’acquisto dei suoi abitanti.

