Giubileo, attivi presidi mobili e unità di strada notturne

Dopo l’apertura delle tensostrutture e sempre nell’ambito dei servizi previsti per il Giubileo, Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale ha attivato, a seguito di una gara pubblica, otto presidi mobili e due unità di strada notturne rivolti a persone senza dimora in condizioni di fragilità e a supporto dei pellegrini.

Prestano servizio 7 giorni su 7, compresi i giorni di festività nazionali, fino a fine maggio 2026. I presidi mobili sono operativi per 12 ore diurne, prevalentemente nelle aree dove si trovano le tensostrutture di accoglienza: San Lorenzo, Tiburtina, Ostiense e San Pietro.

Ma in caso di necessità offriranno supporto, in sinergia con la Protezione Civile di Roma Capitale, anche in occasione di grandi eventi per la gestione dei flussi di pellegrini.

Le due unità di strada notturne, in servizio dalle 19.30 alle 8.30, operano invece principalmente nei quadranti nord e sud della città, ma in caso di necessità si spostano su tutto il territorio di Roma Capitale.

“Sia i presidi che le unità di strada – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – garantiscono un primo livello di contatto in favore di persone senza dimora che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Offrono un servizio di prima accoglienza e supporto che prevede attività di ascolto, orientamento ed eventuali segnalazioni, per successiva presa in carico, al pronto intervento sociale della Sala Operativa di Roma Capitale.

Svolgono un lavoro prezioso anche nella rilevazione delle fragilità presenti, in sinergia con la rete dei servizi territoriali, con i servizi sanitari e il circuito umanitario. Le unità di strada offrono anche uno sportello informativo ‘itinerante’ multilingue e in collegamento con i servizi sociosanitari attivi nella Capitale. Le unità di strada notturne si stanno rivelando molto utili nell’ottica anche del rafforzamento e come supporto fondamentale dei servizi già esistenti”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.