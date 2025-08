Giubileo dei Giovani 2025: in migliaia i ragazzi presenti a Tor Vergata per l’evento

Tor Vergata, sabato 2 agosto 2025. È iniziata all’alba di oggi la grande attesa, da ore, sotto un sole denso di emozione e speranza, migliaia di ragazzi hanno iniziato ad affluire nella vasta spianata di Tor Vergata, trasformata per l’occasione nel cuore pulsante del Giubileo dei Giovani 2025.

Zaini in spalla, sorrisi pieni di energia, bandiere di ogni colore sventolate tra canti, preghiere e selfie condivisi: Roma torna a essere crocevia di fede e gioventù, come accadde nel memorabile raduno del 2000 con Giovanni Paolo II.

Oggi, 25 anni dopo, quella stessa distesa accoglie oltre un milione di giovani provenienti da 146 Paesi del mondo, inclusi territori feriti da guerre e difficoltà come l’Ucraina, la Siria e il Sud Sudan. Tor Vergata diventa così simbolo di unità, speranza e pace.

L’arrivo di Papa Leone XIV è previsto per le 20:30. Il Pontefice sorvolerà Roma in elicottero prima di immergersi nella folla a bordo della papamobile. Poi, la veglia: un momento carico di spiritualità, raccoglimento e condivisione, che culminerà domani nella grande Messa conclusiva.

L’organizzazione è imponente. Oltre 270 parrocchie romane sono state coinvolte per accogliere i pellegrini. Più di 400 tra scuole, palazzetti dello sport e strutture della Protezione Civile hanno aperto le porte per offrire ospitalità. Un’intera città si è messa in moto per far sentire il calore dell’accoglienza a chi ha attraversato mari, frontiere e fusi orari per essere qui.

In un videomessaggio sui social, anche la premier Giorgia Meloni ha salutato i ragazzi con parole cariche di emozione, ricordando la “notte delle sentinelle del mattino” del 2000: «Cari ragazzi, è arrivato il momento di fare risentire a Roma quel chiasso», ha detto, invitando le nuove generazioni a portare un messaggio di speranza.

Tor Vergata oggi non è solo il luogo di un evento religioso: è uno specchio dell’umanità, un intreccio di lingue, culture e sogni che si incontrano nel nome della fede e del futuro. È il cuore giovane di Roma che torna a battere forte, visibile da ogni angolo della città e ascoltato, in silenzio e rispetto, anche da chi osserva da lontano.

Per i romani, è un giorno da ricordare. Per il mondo, un segnale potente: i giovani ci sono, e vogliono costruire ponti. Anche partendo da qui, da Tor Vergata.

