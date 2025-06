Giubileo dei giovani 2025, l’Assemblea capitolina a Tor Vergata

Il Giubileo dei giovani si avvicina e la macchina organizzativa è in piena attività. Nella mattinata di oggi, la Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata ha ospitato una seduta tematica dell’Assemblea capitolina dedicata all’appuntamento giubilare in programma dal 28 luglio al 2 agosto. Gli eventi vedranno proprio l’area di Tor Vergata grande protagonista.

Oltre al Sindaco di Roma e Commissario straordinario governativo per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, e alla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, erano presenti monsignor Rino Fisichella; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il coordinatore servizi di accoglienza per il Giubileo, Agostino Miozzo; il presidente del Municipio VI, Nicola Franco; il Rettore di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron; e il direttore dell’Ufficio speciale del Commissario straordinario del Giubileo, Roberto Botta. Invitate anche le associazioni del territorio.

Al termine dei lavori, l’Assemblea capitolina straordinaria ha approvato all’unanimità, con 31 voti favorevoli, un ordine del giorno che invita il sindaco Roberto Gualtieri e la Giunta a sostenere ogni azione diretta a stimolare e favorire l’accoglienza, l’inclusione, la partecipazione e il senso di appartenenza dei giovani e dei ragazzi in occasione delle celebrazioni giubilari, in primis, della “Settimana giubilare della gioventu”, e più in generale dei diversi momenti in cui si sostanzia la vita sociale, politica ed economica della città e le decisioni che la riguardano.

Il documento inoltre chiede di continuare a sostenere e incentivare il rapporto con le università cittadine, anche per la valorizzazione in chiave sociale delle loro idee. Fra le richieste, anche quella di confermare la scelta di intendere il Giubileo della Chiesa Cattolica come un’occasione di trasformazione e miglioramento stabile e duraturo della città in un’ottica di modernità, sostenibilità e funzionalità, perseguendo la medesima impostazione nell’avvio delle procedure per la gestione del Giubileo straordinario del 2033. Il documento invita infine il Sindaco a impegnarsi e attivarsi affinchè gli spazi recuperati e/o riqualificati grazie a fonti giubilari, in particolare nelle arie piu’ periferiche della citta’, a partire da quella di Tor Vergata, siano stabilmente impiegati e valorizzati a servizio della comunità.

“Ci prepariamo ad accogliere giovani da tutto il mondo – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri – nella consapevolezza che sono soprattutto loro i principali destinatari del messaggio di speranza con cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo. Abbiamo il dovere di aiutare le giovani generazioni a essere protagoniste di un futuro nel segno della speranza e della pace. Siamo fortemente impegnati per garantire la buona riuscita del Giubileo e del Giubileo dei giovani, grazie anche alla collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali e sociali.

Con l’appuntamento di fine luglio siamo chiamati alla prova più impegnativa, che però è anche una bellissima opportunità per rilanciare un quadrante importante di Roma. La comunità universitaria di Tor Vergata potrà godere dei numerosi interventi previsti, tra cui il recupero delle Vele di Calatrava, dove stiamo per concludere la prima fase degli interventi che include un’arena da 8mila posti, oltre all’attrezzamento dell’area esterna che ci consentirà di avere l’opera al servizio del Giubileo ma anche di immaginare una rinascita di quest’area“.

“Il Giubileo dei giovani – ha aggiunto la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli – rappresenta una tappa fondamentale, non solo dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto sotto il profilo simbolico e culturale. È un’opportunità concreta per dare voce alle ragazze e ai ragazzi, per renderli protagonisti, per ascoltare le loro aspettative, i loro bisogni. Un’iniziativa pienamente in linea con l’impegno della nostra amministrazione, che sta mettendo in campo numerose azioni a sostegno delle nuove generazioni. Ecco perché abbiamo scelto di essere qui oggi, in un luogo di formazione e conoscenza. Roma si sta preparando con grande impegno, grazie a una sinergia reale e virtuosa tra istituzioni e territorio. È ciò che definiamo ormai metodo Giubileo: dialogo, collaborazione, visione condivisa.

Roma, con la sua governance politica e amministrativa, ha già saputo mettere in campo una macchina organizzativa efficace ed efficiente anche in occasione della gestione dei funerali di Papa Francesco, del Conclave e dell’elezione di Papa Leone. Accoglienza, mobilità, servizi, cultura, partecipazione attiva: sono tutti elementi centrali di questo percorso. A questi si affiancano interventi e opere strategiche in tutta la città. A pochi passi da noi la Vela di Calatrava. È stata lasciata in stato di abbandono da tanti, troppi anni. Diventa oggi simbolo di recupero, rigenerazione, di buona amministrazione e di una Roma che ha rialzato la testa e ora guarda al futuro con coraggio, capacità e determinazione. Per cittadini come me che vivono da sempre in questo territorio, questo traguardo è motivo di grande orgoglio, emozione e riscatto“.

“L’Assemblea capitolina straordinaria a Tor Vergata – ha dichiarato monsignor Rino Fisichella – è un segno di grande attenzione al Giubileo, e per questo ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri, il commissario e tutto il consiglio capitolino. Questo Giubileo ha portato ulteriore bellezza alla città di Roma. Ricevo tutti i giorni vescovi da tutto il mondo, e loro mi manifestano realmente l’apprezzamento di quello che con il Giubileo si è portato alla città di Roma. Loro vedono soltanto i dintorni del Vaticano ma noi sappiamo cosa ha significato nelle periferie, nelle piazze delle periferie e cosa porterà per Tor Vergata. La seduta tematica di oggi è anche un atto di grande attenzione nei confronti dell’ateneo di Tor Vergata che ci ospiterà. Già 15 milioni di pellegrini sono giunti a Roma in sei mesi, per il Giubileo dei giovani è previsto l’arrivo di 1 milione di persone“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.