Giubileo: il punto sui lavori finanziati in IV e V municipio

Il Giubileo è iniziato ufficialmente il 24 dicembre 2024 e per l’occasione, come è noto, sono stati stanziati 4,8 miliardi di euro per la realizzazione o la riqualificazione di più di 600 siti sul territorio comunale. Molte le opere finanziate completate, ma ancora sono molti i cantieri aperti.

Facciamo il punto dell’avanzamento dei lavori in IV e V municipio, anche alla luce della deliberazione n.62 della Corte dei Conti in cui si raccomanda al Commissario per il Giubileo (il sindaco Gualtieri) “ogni consentita accelerazione onde superare i residui ritardi, valutando anche il ricorso ai poteri acceleratori e derogatori previsti dalla normativa”.

In particolare la Corte dei Conti distingue gli interventi in corso in due tipologie: da una parte, gli interventi essenziali ed indifferibili rispondenti a generali ed improrogabili esigenze correlate all’accoglienza dei pellegrini per il Giubileo del 2025, per i quali si chiede al Commissario di “attivarsi presso i soggetti attuatori per assicurarne la più rapida conclusione, avvalendosi di tutti i poteri di rimodulazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, dei poteri derogatori – per gli interventi urgenti di particolare criticità – nonché dei poteri sostitutivi e di revoca dei finanziamenti, nei casi previsti dalla legge”; dall’altra, gli interventi essenziali destinati a concludersi a partire dal 2026, per i quali si chiede di “assicurare la previsione e la realizzazione di almeno uno stralcio funzionale nel 2025, da intendersi come parziale realizzazione e fruizione da parte della collettività di un’opera o di un servizio”.

6 opere specifiche nel IV Municipio e 4 nel V Municipio, cui si aggiungono (per tutti i municipi) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità municipale e dei marciapiedi.

Nel IV Municipio sono due gli interventi completati secondo scadenza: la riqualificazione del sottopasso in Via di Portonaccio quella di via del Casale di San Basilio (la prima cofinanziata dal Giubileo al 65%, la seconda finanziata al 100%).

Due opere prevedono, secondo progetto, il termine dei lavori alla fine del secondo trimestre 2025: si tratta della realizzazione della Casa delle famiglie a Pietralata e della Riqualificazione, adeguamento impiantistico e valorizzazione degli spazi esterni del Centro Culturale “Gabriella Ferri” in Via Cave di Pietralata.

Il Centro di Eccellenza Servizi per persone con disabilità, sempre a Cave di Pietralata, prevede un termine progettuale a fine 2026. Sono inoltre stati effettuati già a partire dall’anno scorso diversi interventi di manutenzione straordinaria della viabilità municipale e dei marciapiedi, che saranno completati definitivamente entro il terzo trimestre 2026.

In base a quanto riportato sul sito romasitrasforma.it, dunque, l’unico intervento giubilare che risulterebbe ancora non completato secondo le previsioni progettuali risulta essere la riqualificazione ed adeguamento impiantistico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pertini, finanziato al 100% dal Giubileo ed in cui il soggetto attuatore risulta essere la Regione Lazio, titolare delle materie ospedaliere e degli interventi sulle strutture sanitarie.

Nel V Municipio non risultano interventi terminati in base alla data stimata di fine lavori, poiché tutti i progetti presentano scadenze nell’arco del 2026. Il primo ad essere realizzato dovrebbe essere riqualificazione a spazio espositivo piano terra fabbricato Via Acqua Bullicante 28.

Nel terzo trimestre 2026 dovrebbe terminare il progetto di “razionalizzazione e riqualificazione caserme dei Carabinieri nella città di Roma” nelle sedi di Via dei Tordi (Tor Tre Teste) e via Appiani (Tor Sapienza).

Infine, entro la fine del 2026 (quarto trimestre) dovrebbe essere realizzato il nuovo deposito tram nel Centro Carni – via Severini. Come per il IV Municipio, anche in V sono stati realizzati interventi finanziati dal Giubileo per manutenzione straordinaria della viabilità municipale e dei marciapiedi, che vedranno il completamento definitivo nel terzo trimestre 2026.

In entrambi i municipi, inoltre, sono stato realizzati (o sono in corso) interventi di manutenzione o miglioramento di strade e marciapiedi, con un investimento distribuito su tutti e 15 i municipi.

In IV gli interventi riguardano Pietralata (già effettuati), S. Alessandro e Casal Bruciato, in V gli interventi sono stati effettuati in via Venezia Giulia e in alcune vie nei quartieri di Villa De Santis, La Rustica e Tor De’ Schiavi e Tor Tre Teste.

Da ultimo i rifacimenti dei sagrati delle chiese. S. Liborio e S. Giuseppe artigiano in IV e San Giuseppe Cafasso e Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo in V.

