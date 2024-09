Giubileo in centro: Piazza Pia prende il volante, Centocelle rischia di restare a bocca asciutta

Il Giubileo potrebbe “salutare” la periferia e trasferirsi nella nuova e suggestiva piazza Pia, a pochi passi da piazza San Pietro, abbandonando l’idea di svolgerli nel parco di Centocelle. Sebbene al momento si tratti solo di un’ipotesi, questa possibilità sta guadagnando sempre più terreno durante i tavoli di coordinamento dedicati all’Anno Santo.

Un primo calendario, stilato nei mesi passati, prevedeva ben nove eventi nella periferia, programmati da febbraio a maggio 2025, in uno spazio verde che è stato sapientemente restaurato e rinnovato proprio per ospitare queste celebrazioni giubilari.

Durante una delle recenti commissioni per il Giubileo, l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha confermato che i lavori al parco di Centocelle stavano procedendo secondo le tempistiche stabilite, con l’obiettivo di rendere gli spazi fruibili entro l’inizio del nuovo anno. Se ci saranno eventi, i lavori per la creazione di un grande playground, per esempio, si fermeranno temporaneamente per accogliere i pellegrini e riprenderanno successivamente. Se invece gli eventi non si svolgeranno a Centocelle, i cantieri potranno continuare senza intoppi.

Riguardo alla possibilità di concentrare tutto nella centrale piazza Pia, che si trova a pochi passi da via della Conciliazione e da piazza San Pietro, Alfonsi ha dichiarato: “Non spetta a me rispondere su questo tavolo del Giubileo; sono qui come assessore all’Ambiente. Tuttavia, posso assicurarvi che, se ci saranno eventi, saremo pronti ad accoglierli.

E se non ci saranno, potremo procedere più rapidamente con lavori che il Giubileo avrebbe potuto rallentare. Ritengo che il Parco di Centocelle avrebbe rappresentato un’opportunità imperdibile, e lo ripeto, ma questo argomento deve essere affrontato al tavolo del Giubileo, coinvolgendo il sindaco e tutti coloro che prendono decisioni congiuntamente al Governo e al Vaticano.”

Tuttavia, la risposta dell’assessora non ha convinto Maurizio Politi, consigliere della Lega e vice presidente della commissione speciale Giubileo 2025: “È evidente che gli eventi giubilari debbano essere distribuiti in tutta la città, non limitandosi alle sole aree centrali. Il Giubileo è una straordinaria opportunità, e ogni angolo della capitale deve poterla cogliere.”

“Apprendiamo con grande preoccupazione,” ha continuato Politi, “che nell’ultima cabina di regia tra Governo, Sindaco e Santa Sede sia emersa l’intenzione di spostare gli eventi previsti dal parco di Centocelle verso l’area di piazza Pia. Sebbene questo sito sia senza dubbio adatto ad accogliere eventi di grande portata, ancora una volta si escludono le aree più periferiche.

Come annunciato durante i lavori della commissione speciale Giubileo 2025, presenteremo un atto di indirizzo urgente che impegnerà la commissione e, successivamente, l’Assemblea Capitolina ad esprimere la volontà, auspicabilmente unanime, affinché il Parco di Centocelle sia incluso tra i luoghi degli eventi giubilari.”

