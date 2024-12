Giubileo, la Regione Lazio consegna in anticipa i lavori sull’isola Tiberina

La Regione Lazio, grazie all’impegno della direzione Lavori pubblici e Infrastrutture, ha consegnato in anticipo, rispetto al cronoprogramma, i lavori di ripristino delle infrastrutture idrauliche e di protezione dell’Isola Tiberina.

Le opere, finanziate con tre milioni di euro di fondi del Giubileo 2025, ha visto la Regione Lazio come soggetto attuatore.

Gli interventi hanno riguardato il ripristino delle opere di difesa idraulica lungo il perimetro dell’isola, reso necessario dai danni causati dall’erosione e dalle piene del Tevere.

Tra i lavori principali, il rinforzo delle scogliere esistenti, avvenuto recuperando il materiale lapideo presente in alveo, trasportato e posato tramite un guado carrabile temporaneo.

La pavimentazione in travertino è stata recuperata laddove possibile, mentre le lastre danneggiate sono state sostituite con materiali simili.

Sono state rimosse alcune alberature invasive, come i salici, che compromettevano la stabilità delle strutture murarie e delle gradinate. Non solo.

Si è proceduto alla ripulitura dai graffiti delle superfici in travertino, utilizzando prodotti naturali; al restauro del cancello di accesso alla banchina lato Ospedale; alla rimozione di scarichi non conformi.

Infine, è stato anche implementato il sistema di monitoraggio georeferenziato per rilevare eventuali dissesti strutturali futuri.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.