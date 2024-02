Giubileo, lavori in via della Stazione di Cesano

Iniziano questa sera dalle ore 21 di Lunedì 5 Febbraio 2024, e andranno avanti fino alle 6 del mattino, i lavori in via della Stazione di Cesano per una lunghezza di circa 6,5 km. Le lavorazioni prevedono il rifacimento del manto stradale fino a 10 cm, la sistemazione delle banchine nei tratti privi di marciapiedi (per il miglioramento del deflusso delle acque di piattaforma), il rifacimento della segnaletica orizzontale e dove necessario la messa in quota di chiusini e caditoie.

Il cantiere è eseguito da Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), nell’ambito dei lavori giubilari. A breve inizieranno i lavori anche in via di Baccanello sempre nel municipio XV e via di Santa Maria di Galeria nel municipio XIV, nel complesso delle tre grandi arterie le lavorazioni hanno un costo di oltre 6,7 milioni di euro e saranno concluse entro l’estate.

“Procediamo con la riqualificazione della viabilità principale di penetrazione della Capitale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. La manutenzione straordinaria è fondamentale anche per garantire la sicurezza su strade con importanti flussi automobilistici. In particolare, gli abitanti dell’area interessata dai lavori da tempo chiedevano questo intervento e a breve via della Stazione di Cesano sarà completamente riqualificata. Voglio ringraziare il presidente Daniele Torquati per avere segnalato le priorità del territorio e per la sua costante collaborazione”.