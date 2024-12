Giubileo, permessi bus agevolati gite bambini e diocesane

Il Sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario strardinario al Giubileo 2025, ha firmato una nuova ordinanza riguardante i parcheggi dei bus turistici nelle zone periferiche della città, che introduce elementi di modifica al provvedimento di settembre 2024.

Le nuove direttive introducono delle agevolazioni per i permessi ai bus turistici nelle ipotesi di gite scolastiche per i ragazzi con età inferiore ai 14 anni, per quelli che abbiano a bordo persone con disabilità carrozzati e infine per le gite diocesane che effettuino pellegrinaggi pastorali, quindi riconosciuti dalla Santa sede.

“Nella nuova direttiva commissariale – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – sono contenute alcune misure in accoglimento delle segnalazione delle categorie e dei consiglieri comunali, come il consentire che i carnet di permessi di accesso alle aree centrali della città, indicato con le lettere A per il centro storico e B per quelle a ridosso, che erano stati acquistati nell’anno 2024 e che non sono stati utilizzati, possano essere utilizzati dal 1 gennaio 2026, visto che nel 2025 cambieranno le le tariffe“.

