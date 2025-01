Giubileo, riqualificati 600 km di viabilità principale

Con l’ultimo chilometro di viale Tirreno, sono stati riqualificati 600 km della viabilità principale di Roma Capitale.

Ieri notte il sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessora Ornella Segnalini, i tecnici del dipartimento lavori pubblici (Dilp) e il presidente del Municipio III Paolo Marchionne, ha visitato il cantiere in corso sulla grande arteria romana.

I lavori del Dilp sono iniziati il 25 novembre e termineranno a febbraio, hanno un costo complessivo di 1,6 milioni di euro e si sviluppano su una lunghezza di circa 1,2 km tra piazza Sempione e piazzale Jonio.

In particolare, l’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione fino a 10 cm, in alcune tratte fino a 24 cm, per riqualificare la fondazione fortemente ammalorata.

I lavori prevedono anche il ripristino di alcuni marciapiedi e il risanamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche con sostituzione delle bocche di lupo sull’intera direttrice stradale.

Il cantiere, nel suo complesso, oltre a viale Tirreno prevede anche la sistemazione dell’area di raccordo con Area Conca D’Oro e Piazzale Jonio.

“Con viale Tirreno – commenta il sindaco Gualtieri -, raggiungiamo il traguardo dei 600 km di viabilità principale riqualificata, sugli 800 totali. Si tratta di una strada con forti criticità che finalmente con questo intervento tornerà alla piena fruibilità.

Continuiamo a lavorare per rendere le strade di Roma migliori, più sicure e decorose con il nuovo ambizioso obiettivo di completare il piano strade entro la fine del nostro mandato“.

“I lavori su viale Tirreno – commenta l’assessora Segnalini – puntano al risanamento di una strada che da tempo richiedeva un intervento profondo. Come di consueto andiamo avanti con lavori prevalentemente notturni.

Si effettuano di giorno, infatti, gli interventi sui marciapiedi con una programmazione che tiene conto delle esigenze dei residenti e delle numerose attività commerciali, con le quali è stata avviata un’importante campagna di informazione sulle lavorazioni previste da progetto”.

“Un intervento necessario e atteso da tempo – spiega il presidente Marchionne -, viale Tirreno attendeva un intervento così attento e curato di rifacimento da oltre 10 anni.

Una tratta di viabilità fondamentale, che unisce diversi quartieri del Municipio, attraversata ogni giorno da migliaia di persone per recarsi a lavorare o a studiare. Un’altra buona notizia per il territorio”.

