Gli eventi culturali a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Ecco alcuni eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti a Roma per la settimana dal 25 novembre al 1 dicembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri.

Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, martedì 26 novembre alle 13-17.30 Il giallo alpinistico. Laboratorio di traduzione a cura di Paola Mazzarelli (su prenotazione per i possessori di Bibliocard). Alla Biblioteca Centrale Ragazzi, via di S. Paolo alla Regola 15/18, sabato 30 alle 10.30 Leggere le figure, letture ad alta voce e book tasting. Alla Biblioteca Giordano Bruno, in Via Giordano Bruno 47, nell’ambito degli incontri Guida all’ascolto dell’opera lirica – Il teatro di Wolfgang Amadeus, mercoledì 27 alle 17 ascolto di Così fan tutte. Proseguono, inoltre, le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma con appuntamento mercoledì 27 alle 9.30 lungotevere Castello 50 (entrata Castel Sant’Angelo, ponte Sant’Angelo) per la visita al Parco della mole Adriana, giardino di piazza Cavour, l’alberata di via Fabio Massimo.

Municipio II. Alla Biblioteca Europea, via Savoia 15, giovedì 28 alle 18 Paolo di Paolo presenta il suo ultimo libro Lontano dagli occhi (Feltrinelli, 2019), dialoga con l’autore lo scrittore Tommaso Giagni. Sabato 30 alle 9.30 la Biblioteca ospita una giornata di orientamento per la scelta del II ciclo formativo promossa dal Municipio con Informagiovani Roma in cui gli Istituti Superiori incontreranno gli studenti delle Scuole Medie. La Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113, lunedì 25 alle 17 in occasione della giornata internazionale contro il femminicidio, ospiterà la presentazione del libro di Jeph Anelli Basta, mi fai male! (edizioni Artegraf 2018), coordina il prof. Alessandro Ceci epistemologo – scienze umane e criminologo intervengono Lucrezia Colmayer, assessore del Municipio, Liuva Capezzani, psicologa e psicoterapeuta, Concetta Gugliotta avvocato penalista patrocinante in cassazione, Franca Colonia già Assessore alle politiche culturali di Villa Santo Stefano per il progetto “Lungo la linea Gustav le vittime delle violenze e dell’oblio”. Giovedì 28 alle 15.15 incontro con Lucio Piermarini, pediatra consulente UPPA e autore del libro Io mi svezzo da solo! Dialoghi sullo svezzamento.

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, tre eventi nell’ambito della rassegna Libri per un quartiere: gli autori del territorio. Lunedì 25 alle 17.30 presentazione del libro Neve d’Agosto (Europa edizioni 2019) di Massimo Galletta, modera Francesco Carchedi, sociologo e docente dell’Università La Sapienza, saranno presenti l’autore Massimo Galletta e Marco Nardovino, scrittore e poeta. Giovedì 28 alle 17.30 presentazione del libro Dentro il cuore di Kobane (Piemme 2019) di Vichi De Marchi. Venerdì 29 presentazione del libro I giorni e l’amore di Luisa Sisti (Kimerik 2019).

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, mercoledì 27alle 12.30 appuntamento in biblioteca nell’ambito diFlautissimo, festival Europeo dedicato al flautismo, con il programma di letture Il Sud attraverso storie di donne proposte a studenti e studentesse delle scuole superiori.

Ed ancora, lunedì 25 in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne alle 10 alla Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, l’incontro RispettiAMOci… nell’era dei social media che coinvolgerà gli studenti degli Istituti Superiori del territorio, ponendosi come obiettivo quello di favorire le azioni di contrasto e prevenzione della violenza attraverso la promozione del valore essenziale del Rispetto. Giovedì 28 alle 11 a Villa Farinacci, viale Rousseau 90, in collaborazione con l’Ambasciata di Svizzera saranno inaugurate due mostre fotografiche: Life of Mine e Il Grande Bombardamento di Roma che potranno essere visitate fino al 15 dicembre (dalla domenica al giovedì dalle 10.30 alle 17.30 e il venerdì e il sabato dalle 10.30 alle 20.30). Sabato 30 si svolgerà alla Biblioteca Aldo Fabrizi il concorso fotografico partecipativo Rappresentazioni Urbane: le differenze CENTRO periferia per sensibilizzare i cittadini sulle differenze tra centro e periferie nel contesto romano.

Municipio V. Alla Casa della Cultura, via Casilina 665, da venerdì 29 novembre e fino a sabato 7 dicembre la mostra di pittura Dal desiderio all’Immagine a cura di Pino Bendandi e Stefania Vicinelli. In esposizione le opere di allieve ed allievi del maestro Francesco Vaglica, persone comuni che mettono a nudo la loro anima attraverso la pittura. Ad ingresso gratuito con orario dalle 18 alle 21. Nella mattinata di sabato 30 novembre al Mercato Rionale di Villa Gordiani, via Rovigno d’Istria 28, la seconda edizione di Animiamo i mercati: la spesa a ritmo di musica!, con performance musicali a cura dell’Associazione Freon Musica, iniziativa promossa e sostenuta dall’Assessorato capitolino allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio. Ingresso gratuito. Domenica 1 dicembre alle 14 allo Stadio Giorgio Castelli, via F. de Andreis, n. 29/31 a Tor Sapienza, a conclusione del torneo triangolare di calcio fra Etiopia, Italia e Ruanda Calcio senza frontiere, sostenuto dal Municipio ed organizzato dall’Associazione Ethio Roma e dalla ASD Real Tor Sapienza, momento conviviale enogastronomico, con pietanze delle diverse tradizioni e con la cerimonia del caffè, una vera e propria arte, un motivo di svago ed un’occasione per rafforzare le amicizie fra popoli di diversa cultura.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, giovedì 28 alle 10.30 presentazione del libro Badù e il nemico del sole. Le prenotazioni scrivendo all’indirizzo: elsonmandela@bibliotechediroma.it e m.mignini@bibliotechediroma.it. Potranno partecipare all’incontro non più di due classi di ragazzi iscritti a Biblioteche di Roma. Alla Biblioteca Elsa Morante, invia Adolfo Cozza 7 – lungomare Paolo Toscanelli 184,sabato 30 alle 11, incontro con l’autore Mi racconti una storia? Perché narrare fiabe ai bambini di Giancarlo Chirico. Il libro, edito da Moltemi, fa parte della rassegna Autore cerca lettore. Partecipa all’incontro, oltre l’autore, anche la prof.ssa Simona Gasparetti dell’Università degli Studi Roma Tre.

Municipio IX. Novembre e dicembre dedicati alla cultura con passeggiate turistico-culturali, minitrekking e un laboratorio sulla fotografia digitale con lo smartphone per stimolare la curiosità, la meraviglia, la conoscenza, la voglia di approfondimento del patrimonio culturale nel territorio del Municipio. La partecipazione è gratuita previa prenotazione. Appuntamento sabato 30 dalle 10 alle 12.30 per la passeggiata culturale nel Quartiere Giuliano-Dalmata. Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 13 minitrekking al Laurentino 38 e alla riserva Laurentino – Acqua Acetosa. I percorsi sono agevoli e accessibili a tutti senza distinzione, dai bambini ai nonni. Per informazioni si può consultare il sito www.appasseggio.it e la pagina Facebook APPasseggio. Ogni appuntamento prevede una breve introduzione con alcuni suggerimenti per ottimizzare i propri scatti con lo smartphone. Le immagini più significative scattate dai partecipanti nel corso delle iniziative saranno esposte, con il consenso degli autori, in una mostra fotografica e/o inserite in altri materiali di divulgazione culturale del territorio a cura del Municipio.

Municipio X. Lunedì 25 alle 18 rappresentazione teatrale Non più violenza della compagnia teatrale F. Cusimano e F. Candela, promosso dai CdQ Giardino di Roma e Villaggio S. Francesco al Centro Anziani Dragona, via Carlo Casini 3. Martedì 26 alle 16.30 convegno 1919 – 2019: un secolo di fratellanza nello sport col patrocinio del Municipio e organizzata da Fijlkam al Centro Olimpico Matteo Pellicone, via dei Sandolini 79. Mercoledì 27alle 17.30 incontro letterario del mercoledì a cura dell’Associazione Il leggio del mare allo Stabilimento Venezia, lungomare A. Vespucci 24. Mercoledì 27 e fino a domenica 1 dicembre al Camping Roma Capitale, via di Castel Fusano 195, workshop Lidi misteriosi – per Ostia Autumn School, V Edizione – 2019. Giovedì 28 alle 16.30 per la serie Vediamoci a Ostia Antica – Conversazioni di Archeologia pubblica e legalità, convegno Dal Nilo al Tevere, il culto di Iside in Egitto e a Ostia a cura di M. Barbera e C. Greco al l’Antiquarium del Parco Archeologico di Ostia Antica, via dei Romagnoli 717.

Venerdì 29 alle 15.30 convegno sul cibo La coscienza del pesce al CFP Alberghiero Castel Fusano, via Bernardino da Monticastro 3. Sabato 30 alla Biblioteca Elsa Morante, via A. Cozza 7, alle 11 per il ciclo Proposte del nostro territorio presentazione del libro Mi racconti una storia? Perché narrare fiabe ai bambini di Giancarlo Chirico. Ed ancora sabato 30 alle 14.30 visita guidata del CEA Natura a Procoio, appuntamento a viale dei Promontori. Alle 17 nella sala conferenze del Porto Turistico la conferenza Rivoluzione digitale + performance Artistico-Culturale Villaggio Cilindrico nella materia, parte del progetto “SOS Mondo” di Spazi all’Arte APS, con il sostegno di Roma Capitale. Alle 20.30 all’Affabulazione, piazza M. V. Agrippa, la commedia musicale Magica…mente a Roma con Le Maghe, testo e regia di L. Scorcelletti. Al Teatro del Lido, via delle Sirene 22, alle 21 danza/musica Fantasia Flamenca con la Compagnia Flamenco Nuevo. Domenica 1 dicembre alle 18 18.00 teatro Buonanotte brivido con la Compagnia Donati-Olesen e per la regia Giovanni Calò. Da venerdì 29 e fino al 31 dicembre la mostra (R)esistenze con foto di Valerio Nicolosi. Il vernissage della mostra sarà sabato 30 alle 17. Domenica 1 al Centro Sportivo Eschilo 2, via Fosso del Dragoncello 201, dalle 17 alle 19.30 Due ma non due, verso la parità di genere. Interventi, racconti, performance artistiche. Domenica 1 alle 18 nella Sala Riario Episcopio, Ostia Antica concerto Senior Cecilian Orchestra – musiche di Dvorak e Liszt.

Al Teatro inSTALLA, vicolo delle Saline 25 ad Ostia Antica, ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato, laboratori. Fino a domenica 1 dicembre al Teatro Manfredi, via dei Pallottini 10, è in scena la commedia Due donne in fuga con una divertentissima Marisa Laurito… in autostop.

E ancora, fino a sabato 30 al Foto Studio “Ricomincio da 1”, viale V. de Gama 10, la 12^ Mostra Fotografica della Scuola di Fotografia di Sandro Di Biagio Racconti di Viaggio.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, invia G. Cardano 135, mercoledì 27 alle 16.15 nell’ambito del progetto Se son donne fioriranno, corso di Cittadinanza e Costituzione, presentazione del libro Soli nella notte dell’anima di Nunzia Alessandra Schilirò (Corsiero Editore). Intervista di Carla Boto (Sezione A.N.P.I. delle Ragazze della Resistenza) all’autrice Nunzia Alessandra Schilirò, letture a cura di Noi nuvola rossa e studentesse del liceo Montale.Sabato 30 alle 10.30 inaugurazione della mostra Dentro la città, diari di viaggio, disegni, acquerelli e appunti di Angela Maria Russo, fino al 14 dicembre.

Municipio XII. Per le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma con appuntamento martedì 26 alle 9.30 in via di San Pancrazio 10 per la visita guidata primo percorso di Villa Doria Pamphilj da Porta san Pancrazio fino al giardino del Teatro. Per info e prenotazioni trekambientali@comune.roma.it e telef. n. 3351530750.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Valle Aurelia, in viale di Valle Aurelia 129, giovedì 28 alle 17.30 presentazione del libro Di mamme non abbiamo più bisogno di Carlo Bolli (Castelvecchi 2019). Dialogano con l’autore Marina Pompei, psicoterapeuta eLorenzo Castellano, scrittore e regista.