Gli Incontri Letterari di febbraio 2026 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Giovedì 5 febbraio ore 17.00

Omero. Iliade. Libro VI:

Il Libro del grande incontro di Ettore e Andromaca.

Il colloquio è pieno di tristezza, dopo l’addio Ettore insieme a Paride raggiunge il campo di battaglia.

Giovedì 19 febbraio ore 17.00

Giovedì 26 febbraio ore 17.00

Omero. Iliade. Libro VII:

Il Libro del grandioso duello fra Ettore e Aiace Telamonio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.