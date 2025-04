Gli interventi finanziati dal PNRR in IV Municipio

A differenza degli interventi legati ai fondi per il Giubileo, dove la maggioranza dei progetti ricade in zone centrali della città, gli interventi finanziati (o co-finanziati) dal PNRR sono invece localizzati su tutta Roma.

Va fatta una precisazione necessaria: quando parliamo di progetti finanziati dal PNRR in IV Municipio, non stiamo parlando di progetti necessariamente gestiti o attuati dal Municipio o dal Comune di Roma. Ci sono – così come in tutta Roma – molti progetti che vedono, ad esempio, come titolari i Ministeri: è il caso dei progetti presentati per la riqualificazione o la digitalizzazione degli istituti scolastici, che vedono come soggetto titolare il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e come attuatore l’istituto stesso. O, ad esempio, progetti in ambito sanitario, dove titolari ed attuatori sono il Ministero della Salute e la Regione Lazio. La moltitudine di soggetti istituzionali che risulta essere titolare e/o attuatore dei progetti, fa sì che il lavoro di analisi di avanzamento dei progetti non sia così semplice, rendendo necessaria una ricerca approfondita dei progetti in circolazione.

Alcuni siti contengono molte informazioni in questo senso, è il caso di openpnrr.it o romasitrasforma.it, ma abbiamo verificato che in alcuni progetti (pochi) non risultano presenti sui siti dedicati, per cui è difficile in questi casi sapere qualcosa sullo stato di avanzamento e sullo stato dei finanziamenti. In questi casi abbiamo preferito lasciarli fuori dall’elenco, riservandoci di pubblicare tali informazioni in seguito, dopo averne verificato i dati.

Abbiamo infine alcuni progetti che non ricadono su un singolo municipio ma interessano tutto il territorio comunale, come nel caso del GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici), o una serie di municipi, come la tramvia Togliatti, che vede un investimento di 100 milioni di euro per un progetto che ricade su 4 municipi (4, 5, 6 e 7). Questi progetti non sono, quindi, riportati nello specchietto sottostante.

Nel territorio del IV Municipio sono presenti complessivamente progetti per quasi 73 milioni di euro, con interventi previsti in ambito sanitario, scolastico, culturale e di edilizia residenziale pubblica. Inoltre va sottolineato che la presenza del progetto Technopole a Pietralata – progetto di portata comunale ma che ricade nel Municipio – prevede da solo un finanziamento PNRR di 11 milioni. A questo si aggiungono gli investimenti che ricadono sul gruppo autostrade (sede a Casal Bruciato) con importo complessivo di quasi 3 milioni, mentre l’Alenia Space – che produce sistemi satellitari ed ha sede a Settecamini – ha avuto un finanziamento di circa 6 milioni.

Il territorio del IV Municipio vede la presenza di decine di progetti, alcuni dei quali finanziati completamente e terminati (o finanziati in grande misura ed in procinto di essere terminati), altri in fase avanzata, altri ancora che sono partiti ma sono ancora indietro rispetto al raggiungimento del risultato finale. Abbiamo infine alcuni progetti per i quali è stato richiesto il finanziamento PNRR, la cui percentuale finanziata risulta essere ad oggi ancora 0, il che coincide quindi con un progetto che risulta essere non ancora avviato.

Questo rispecchia il quadro nazionale dei finanziamenti, che alla data del 10 aprile vede, su 167 miliardi di euro di finanziamenti, un pagamento effettivo già realizzato del 29%. Tra i progetti con un finanziamento importante che ancora sono indietro rispetto alla realizzazione, troviamo quelli sull’ospedale Pertini (12%), sull’I.C. Palenco (3%), sulla scuola Filzi (4%) e sull’area archeologica di Settecamini (0%).

Per fare il punto su alcuni dei progetti PNRR ricadenti sul territorio municipale, abbiamo incontrato il Presidente della Commissione Speciale PNRR del IV Municipio Filippo Iacomini, che ci ha aiutato a capire meglio lo stato di avanzamento dei progetti in cui i soggetti attuatori sono il Comune di Roma o il Municipio.

Una prima precisazione ci arriva sui progetti archeologici riguardanti l’area di Settecamini (con il restauro ed il consolidamento dell’area e la creazione di percorsi di visita) e la messa in sicurezza e il restauro della cappella S. Isidoro (sempre a Settecamini).

In entrambi i progetti – finanziati per un importo complessivo di 2 milioni e 355 mila euro – il progetto non risulta partito, ma Iacomini ci spiega che ciò è dovuto al meccanismo previsto dal progetto Caput Mundi, nel quale sono inseriti i due interventi: il progetto complessivo prevede interventi su 283 siti archeologici e culturali, con creazione di nuovi percorsi turistici e rilancio di piccoli complessi, spesso chiusi o occasionalmente aperti.

Per ottenere il finanziamento complessivo di tali progetti, spesso trasversali agli investimenti PNRR e Giubileo, è previsto il completamento entro fine 2025 del 50%+1 delle opere previste: per questo motivo, a livello comunale, si è è preferito portare a termine alcune opere prima iniziare le altre, avendo così la sicurezza di raggiungere il minimo di opere completate per ottenere i finanziamenti.

Entrambe le opere a Settecamini, quindi, prevedono l’avvio dei lavori non appena saranno completati gli altri interventi secondo il calendario di lavori che si è dato il Comune.

Ritardi presenti, ma per altri motivi, sui due istituti scolastici con progetti che vedono il Comune di Roma come soggetto attuatore, la scuola Filzi di via del Frantoio e la scuola di via Palenco.

Due progetti, per un totale di 6 milioni di euro, che a causa dei notevoli ritardi rischiano di decadere. L’amministrazione del IV municipio ha spiegato come questi ritardi siano dovuti all’assenza di tecnici ed impiegati negli uffici, motivo per cui è arrivata una richiesta di più personale. Il Comune sta valutando quindi la possibilità di effettuare degli “stralci funzionali” allo scopo di consegnare una scuola parzialmente finita e di completare i successivi interventi in futuro con fondi ordinari.

Ricordiamo infine che per tutti i progetti è prevista la realizzazione entro la fine del 2026 (termine di utilizzo dei fondi PNRR), quindi alla data odierna nessun progetto risulta aver superato la scadenza dei termini previsti. Nello specchietto sottostante sono riportati tutti i progetti finanziati sul territorio del IV Municipio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.