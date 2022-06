“Gli UFO e l’Italia: una grande storia?” il 23 giugno 2022

L’Associazione Pugliese di Roma Aps Roma, il 23 giugno 2022, ore 18.00, nella Sala Italia in via Ulisse Aldrovandi 16 organizza l’evento “Gli UFO e l’Italia: una grande storia?”, conversazione con Roberto Pinotti (Presidente del Centro Ufologico Nazionale),

Modera Elisabetta Mirarchi (Giornalista del Tg1)

Roberto Pinotti, classe 1944, è un sociologo, un politologo, un ricercatore aerospaziale e un giornalista scientifico da 47 anni. Laureatosi in Scienze Politiche e già ufficiale di complemento presso la III Brigata Missili, Grande Unità NATO con armamento nucleare tattico, ha svolto relazioni accademiche ai Congressi della Federazione Astronautica Internazionale (IAF) collaborando con l’ASI, l’ESA, l’International Space University di Strasburgo, l’Università di Firenze e il SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Ha fondato nel 1967 il Centro Ufologico Nazionale (CUN) italiano da lui diretto ed è riconosciuto come uno studioso del tema degli UFO di fama mondiale. Popolare ospite e consulente di vari network TV nazionali ed esteri, dal 2021 è anche presidente dell’ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research) e sul fronte librario ha al suo attivo oltre 50 titoli in 7 lingue. Ha realizzato un centinaio di congressi mondiali e di quelli da lui annualmente coordinati sotto l’egida del Governo di San Marino 30 sono stati dedicati agli UFO e 20 alla vita extraterrestre. Dirige le riviste di divulgazione scientifica UFO (organo del CUN) e ARCHEOMISTERI. Il suo profilo su Wikipedia, oltre che in italiano, è stato realizzato in inglese, francese, rumeno, bulgaro e cinese. Astrofilo, gli è stato dedicato nell’ufficiale MINOR PLANETS CATALOGUE l’asteroide PINOTTI 12470-1997BC9, scoperto nel 1997.

Elisabetta Mirarchi è giornalista dal 1989, ha esordito a Paese Sera lavorando presso la redazione Esteri. Da freelance ha collaborato con l’Unità, Italia Radio, Rinascita, Noi Donne. Dal 1992 al 1997 lavora a Repubblica, per l’inserto economico Affari&Finanza e D, settimanale femminile. Nel 1997 entra in Rai e viene assunta al Tg1. Dopo 5 anni sceglie di lavorare agli approfondimenti. Per Speciale Tg1 e Tv7 realizza moltissimi documentari e inchieste affrontando i più svariati temi: l’amore nel terzo millennio, la quarta età, la cultura del viaggio, la maleducazione, la conquista dello spazio, il fenomeno Ufo. Per il settimanale Tv7 cura dal 2014 la rubrica di poesie “Suggestioni”. Ha pubblicato uno dei primi manuali interamente dedicato ai giovani in cerca di lavoro.

