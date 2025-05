Golden Gala il 5 giugno la conferenza stampa della vigilia

La conferenza stampa sarà interamente in inglese. Al desk del Media Centre saranno distribuiti gli auricolari per ascoltare la traduzione simultanea.

Giovedì 5 giugno, alle ore 11, nella Sala Conferenze dello Stadio Olimpico di Roma (ingresso Media – Tribuna Monte Mario – Viale dei Gladiatori) si svolgerà la conferenza stampa della vigilia del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP.

