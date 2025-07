Goletta dei Laghi, seconda tappa nel Lazio sul Lago di Canterno

Si è svolta la seconda tappa nel Lazio della campagna nazionale Goletta dei Laghi, alla sua 20esima edizione: appuntamento sul Lago di Canterno, in provincia di Frosinone, con amministrazioni, enti e cittadini per la tutela e lo sviluppo sostenibile nello specchio lacustre.

I due punti di campionamento dove nelle scorse settimane sono stati effettuati i prelievi dai tecnici di Legambiente sono risultati non inquinati, ma il focus dell’associazione del cigno verde ha puntato l’attenzione sulle chiavi di tutela generale, per poter generare green economy e bellezza nel territorio.

“Il Lago di Canterno è un ecosistema delicato e, nonostante dalle nostre analisi non siano emersi problemi, sappiamo bene che a ogni evento meteorico entra nel bacino idrico un enorme disavanzo del depuratore intercomunale, impianto assolutamente da potenziare per evitare disastri ambientali sempre dietro l’angolo – dichiarano Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Enzo Pirazzi presidente del circolo Legambiente Fiuggi -” Lo scarico dell’impianto di depurazione infatti, si getta a pochi metri dal lago nel Fosso del “Diluvio”, unico immissario del lago; come Legambiente denuncia da sempre, ogni sopravanzo o possibile malfunzionamento, va diretto dell’ecosistema lacustre a impattarne qualità e biodiversità.

“Per la tutela del nostro lago continuiamo a chiedere la realizzazione di uno sbarramento in architettura naturalistica a monte del Lago – continuano i rappresentanti di Legambiente – in questo modo possiamo generare due grandi risultati: da un lato il mantenimento costante del livello idrico nella prima area umida, culla dell’ittiofauna e della nidificazione di uccelli acquatici, dall’altro la creazione di un’ampia area di fitodepurazione posta tra l’impianto di depurazione industriale e il lago per aiutare la qualità dell’acqua. Raggiungendo questi risultati di tutela, ogni politica per lo sviluppo sostenibile avrebbe ampio spazio, concorrendo alla valorizzazione delle green economy sul territorio: la ciclabilità attraverso la chiusura dell’anello ciclopedonale, la navigabilità dolce a remi o pedali e in generale il turismo lento, troverebbero sul Lago di Canterno un luogo perfetto dove svilupparsi, a patto che sia imprescindibile un grande impegno collettivo per la qualità dell’acqua. Ci appelliamo in tal senso all’ente parco che gestisce la riserva e alle amministrazioni comunali perchè facciano il possibile per velocizzare la realizzazione di progetti pronti e finanziati da anni, a partire dallo sbarramento per la fitodepurazione e dalla chiusura dell’anello ciclopedonale“.

Erano presenti tra gli all’appuntamento di Goletta dei Laghi, Piergianni Fiorletta sindaco di Ferentino e Beppe Incocciati commissario del Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ente gestore della Riserva del Lago di Canterno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.