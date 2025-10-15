Gordiani, via libera dalla Giunta Capitolina al progetto di riqualificazione della scuola Balzani

Dopo mesi di attesa, arriva una buona notizia per il quartiere Gordiani: la Giunta Capitolina ha approvato il progetto di riqualificazione della scuola “Romolo Balzani”, chiusa da luglio a seguito dell’esplosione al distributore di benzina di via dei Gordiani.

L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni e 135 mila euro, sarà coordinato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e punta a restituire al quartiere un edificio più sicuro, accogliente e moderno entro l’avvio del prossimo anno scolastico.

Il progetto, redatto da Risorse per Roma, prevede il rifacimento delle facciate, la riqualificazione della copertura, interventi sugli ambienti interni e la sistemazione delle aree esterne.

Un restyling completo che andrà ben oltre il semplice ripristino dei danni causati dall’esplosione del 4 luglio, che aveva provocato l’inagibilità temporanea della scuola.

“Abbiamo scelto di non limitarci alla riparazione dei danni, ma di dare nuova vita all’intero edificio – ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini –. La Balzani è un punto di riferimento per il quartiere e merita un progetto capace di migliorare sicurezza, comfort e qualità degli spazi”.

Soddisfatto anche l’assessore alle Periferie Pino Battaglia, che guarda al futuro: “Con l’apertura del cantiere inizia la fase della ricostruzione e della rinascita. Dopo i gravi danni dell’esplosione GPL, oggi riparte il percorso per restituire alle famiglie e ai bambini un luogo importante per tutta la comunità”.

“L’approvazione di questo progetto rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro territorio – dichiara il Presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste – La scuola Balzani è un presidio educativo e sociale di grande valore per il quartiere Gordiani e la sua riqualificazione segna l’inizio di una nuova fase di ricostruzione e rinascita. Ringraziamo i cittadini per la vicinanza e la partecipazione dimostrata in questi mesi difficili: la loro collaborazione è stata e continuerà a essere preziosa.”

“La riapertura della scuola Balzani – sottolinea l’Assessora municipale alla Scuola, Cecilia Fannunza – restituirà ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico spazi sicuri, accoglienti e moderni. È un risultato importante per tutta la comunità e un segnale concreto dell’impegno del Municipio nel garantire il diritto all’istruzione in ambienti di qualità.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.