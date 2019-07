Gran finale de Le Terrazze Teatro Festival

Un brindisi al tramonto per accompagnare il gran finale della kermesse estiva Le Terrazze Teatro Festival al Palazzo dei Congressi, che ha colorato di sorrisi e buonumore questa calda estate.

Ultimo week end di programmazione con gli spettacoli di Antonello Costa, il 2 agosto ore 21.30, e l’inedito duo Massimo Bagnato e Carmine Faraco, il 3 agosto ore 21.30.

Comicità allo stato puro per il comico siciliano che sul palco si presenta con “E’ meglio che faccia da solo”, un varietà moderno che propone alcuni dei personaggi che lo hanno reso popolare, tra i quali: Don Antonino lo zio siculo, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il salsero. Tante anche le sorprese e le nuove macchiette, accompagnate da un corpo di ballo e perfomance musicali dello stesso Costa, come Chaplin – Jackson, Totò break.

Grande la curiosità attorno al duo Bagnato & Faraco che, per la prima volta insieme, darà vita allo spettacolo “Cabarock”, un mix tra la comicità no sense di Bagnato, che rovescia il cliché del comico moderno interagendo con gli spettatori e coinvolgendoli in un viaggio tra monologhi e gag, e quella di Faraco “l’uomo dei Pecchè”, un tormentone posto al termine di ogni esibizione canora nella quale canta a voce piena con il pubblico rivisitando i testi delle melodie di celebri cantautori e scatenando l’ilarità generale. Gli spettacoli vanno in scena il venerdi e il sabato alle 21.30, ma dalle ore 19.00 il pubblico può gustare un piacevole aperitivo su uno dei punti panoramici più belli di Roma