Grande Raccordo Anulare Bici, partito secondo lotto lavori

Dopo l’avvio dei lavori per il Lotto 1 in via di San Gregorio lato Celio, è aperto il cantiere del Lotto 2 di realizzazione del Grande Raccordo Anulare delle Bici.

Si tratta del percorso via dell’Almone/via Appia Nuova. L’itinerario attraversa il quadrante est della città, da via Appia Nuova proseguendo in via dell’Arco di Travertino, via dell’Acquedotto Felice, via dei Quintili, Parco Giordano Sangalli sino a via Casilina.

Entro giugno 2025 inizieranno invece i lavori dell’ultimo lotto: Togliatti, Ponte Mammolo, Tiburtina, Riserva naturale dell’Aniene, Ponte Nomentano, Parioli, via Aldovrandi, Belle Arti, Ponte della Musica, viale Angelico e piazza Cavour, dove si riconnette col macrolotto A.

L’intera opera sarà completata entro giugno 2026, come previsto dalla scadenza PNRR.

