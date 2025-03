Grande successo per la Pedalata di Carnevale a Colli Aniene

Una sfilata colorata allegra e chiassosa quella che ha attraversato ieri, domenica 2 marzo 2025, le vie di Colli Aniene.

Organizzata da un comitato di genitori e dall’associazione Bike To School, la sfilata ha visto la massiccia partecipazione di quasi 400 partecipanti sia in bici che a piedi.

Partiti da viale Fernando Santi con arrivo presso la piazza mercato di Tiburtino III, la variopinta sfilata ha fatto varie tappe per i totem disseminati lungo il percorso in corrispondenza con alcuni attraversamenti pedonali purtroppo sempre più luogo di incidenti stradali. Quindi non solo divertimento, ma anche un momento di riflessione per la sicurezza stradale.

La manifestazione si è conclusa con l’esibizione della scuola Lolly Dance, tanta musica e con la premiazione delle migliori maschere sia individuali che di gruppo e premiando non solo i bambini, ma anche gli adulti.

